‘Animales fantásticos 3’ obtiene el peor fin de semana de apertura de la saga Harry Potter en EE.UU.

El nerviosismo de Warner Bros. con Animales fantásticos es evidente. Más allá de que el estreno de la última entrega, Los secretos de Dumbledore, haya coincidido con la fusión efectiva con Discovery (ahora se llama oficialmente Warner Bros. Discovery) y el baile de puestos aparejado prometa grandes cambios en el funcionamiento de la major. Y es que previamente a Los secretos de Dumbledore, la saga ha atravesado una crisis mediática desde múltiples frentes: la sustitución de Johnny Depp por Mads Mikkelsen a costa del controvertido juicio del primero por el divorcio con Amber Heard, los comentarios crecientemente tránsfobos de J.K. Rowling, y por último los problemas con la justicia de Ezra Miller, que en Animales fantásticos encarna a Credence.

A todo esto hay que añadir que la anterior entrega, Los crímenes de Grindelwald, tuvo la peor taquilla de una película vinculada a Harry Potter, con unos 650 millones de dólares que no serían moco de pavo si no habláramos de la franquicia que hablamos. Los precedentes ominosos ha conducido a que Warner se replantee el rumbo de la saga incluso antes de que Los secretos de Dumbledore se estrene en EE.UU., ya iniciado su recorrido internacional. En España Animales fantásticos 3 debutó con 2.5 millones de euros (el tercer mejor estreno del año por detrás de The Batman y Uncharted), y ahora mismo lleva recaudados de forma global 175 millones de dólares. Pero Los secretos de Dumbledore ya desembarcó este viernes en EE.UU., y los resultados son peores de lo esperado.

Según recoge Variety, Los secretos de Dumbledore lleva ganados 20 millones de dólares por los preestrenos el jueves y las exhibiciones el viernes, 4.753 localidades en total. Se espera que cuando concluya el fin de semana haya hecho 40 millones, en lo que supondría continuar con la tendencia a la baja de los films de Animales fantásticos. En 2016 Animales fantásticos y dónde encontrarlos obtuvo 74 millones, mientras que en 2018 Los crímenes de Grindelwald se saldó con 62 millones. Ya nada impide, pues, que cunda la sensación de que Animales fantásticos ha ido perdiendo progresivamente el interés del público, y tampoco se sostiene demasiado bien que esto obedezca a la condiciones (¿pos?)pandémicas.

Al fin y al cabo, las cifras debut de otras continuaciones como Venom: Habrá matanza, Spider-Man: No Way Home y Sonic 2 han sido buenas con las mismas circunstancias que Los secretos de Dumbledore. El asunto es, ahora, si esta nueva entrega dirigida por David Yates consigue ser rentable: sus 200 millones de presupuesto (inflados considerablemente por los retrasos y los protocolos anti-COVID durante el rodaje) permitirían que la inversión se recupere, pero está por ver si para lograr beneficios. La lista de polémicas citada (que se amplía a la supresión en China de un diálogo sobre la homosexualidad de dos protagonistas) puede contribuir a evaporar del todo la confianza de Warner.

Lo curioso es que, según el plan inicial de Rowling, a Animales fantásticos aún le quedan dos películas por delante para completar la historia tal y como la autora de Harry Potter la concibió. De ser tan mediocre la taquilla como apuntan las previsiones (en combinación a unas críticas muy muy tibias), es razonable dudar que lleguemos a ver esas películas.

