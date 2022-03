Andrew Garfield elogia a Aaron Taylor-Johnson por 'Kraven el cazador': "Estás perfecto ahora mismo, pareces sacado de un cómic"

Pocos o ningún villano pueden decir que hayan contado con el beneplácito de su héroe. Los hay que saben que se necesitan el uno al otro, como Batman y el Joker, pero les cuesta bastante más exteriorizarlo de lo que les ha costado a Andrew Garfield y Aaron Taylor-Johnson, o mejor dicho, a Spider-Man y Kraven el Cazador.

Este último está a punto de convertirse en el último gran villano del superhéroe arácnido llevado a la gran pantalla. Taylor-Johnson dará vida a Sergei Kravinoff, más conocido como Kraven el cazador, uno de los villanos más icónicos de los cómics de Spider-Man y que ahora está a punto de tener su propia película en solitario, siguiendo el camino de Venom y Morbius, que llegará a los cines el próximo 1 de abril.

Aaron Taylor-Johnson no es nuevo en el mundo superheroico, ni mucho menos. Hace ya más de diez años que dio vida a Dave Lizewski en Kick-ass, la gran adaptación del cómic de Mark Millar a cargo de Matthew Vaughn y que puso a Taylor-Johnson en el mapa. Más tarde llegaría su entrada en el MCU dando vida a Quicksilver, el hermano de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), aunque esa historia no terminó del todo bien como ya sabrán los fans.

Toda esa experiencia acumulada, más la preparación física a la que lleva sometido desde hace meses, hacen de Aaron Taylor-Johnson alguien perfecto para pasarse al lado de los malos y dar vida a Kraven el Cazador. No lo decimos nosotros, sino otra voz más que autorizada en el tema, la de Spider-Man.

"Ahora mismo estás perfecto, tu cuerpo, tu cara, esa barba, ese pelo. Parece que estás sacado de una viñeta de los cómics, es impresionante" le comenta Andrew Garfield a Taylor-Johnson en una conversación que ambos han mantenido para la revista Hero. El actor, que no es ajeno a los cumplidos, contestaba así a Garfield: "Lo ves desde otro ángulo, que para mí es el de la espalda. Es como si lo vieras desde el aspecto físico, porque eso es lo que puedes ver en un cómic. Te dices: «Oh, él se parece a eso, así que yo tengo que parecerme a eso». Ves eso y luego empiezas a retroceder y a profundizar, y dices :«Este es su origen, luego tiene esta relación y esa relación...» Sólo esperas que vas a retratar algo que puedes llevar a la vida", explica el intérprete.

El de Kraven es el último reto en la carrera de Aaron Taylor-Johnson, un reto en el que estará acompañado nada menos que por Russell Crowe, Alessandro Nivola, Fred Hechinger (The White Lotus) y Ariana DeBose (West Side Story). Pero, al contrario de lo que uno pueda pensar, el actor parece crecerse ante estos retos: "Es otro nuevo reto, hablamos de ponerse bajo presión todo el tiempo. No me alejo de las cosas controvertidas, no sé lo que es, pero siempre me atrae lo que podría darme un puto ataque", concluye entre risas el actor.

