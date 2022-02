'Kraven el Cazador' suma fichajes: ya tiene a su Camaleón y va en busca de esta actriz para hacer de Calypso

Cuántos más Spider-Man, más villanos. Eso han debido de pensar desde las oficinas de Sony al ver lo fácil que lo tenían Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire para deshacerse de sus antagonistas. Y, sobre todo, por el arrollador éxito de Spider-Man: No Way Home.

Por ello están poniendo en marcha una línea de películas en torno a villanos clásicos del amigo y vecino Spider-Man, que comenzó con el simbionte de Tom Hardy en Venom, siguió con la Matanza de Woody Harrelson en Venom: Habrá matanza y tendrá un nuevo y particular episodio el mes que viene con el estreno de Morbius, el vampiro al que dará vida Jared Leto.

No obstante, Sony tiene también planes a futuro y a las mencionadas películas les sucederá Kraven el cazador, película en torno a uno de los villanos más fuertes y misteriosos de Spider-Man. Esta película, que está dirigida por J.C. Chandor (El año más violento), contaba ya con Russell Crowe como Nikolai Kravinoff (el padre de Kraven) y con Aaron Taylor Johnson como el propio Kraven el Cazador.

Ahora el filme parece sumar dos nuevas caras para dar vida a viejos conocidos de los cómics. El primero de ellos es el Camaleón, un criminal conocido por cambiar de forma y por haber dado infinitos quebraderos de cabeza a Peter Parker en los cómics y en la serie animada de los años 90, en la que tenía varias apariciones de peso. Este personaje estará interpretado por el joven Fred Hechinger, a quien hemos podido ver recientemente en la serie de HBO The White Lotus.

Algo más desconocida para el público general (no así para los fans del superhéroe arácnido) es Calypso, una sacerdotisa experta en vudú y que en más de un cómic formaba pareja con Kraven para poner en peligro a Spider-Man y sus seres queridos. Esta villana se rumorea ahora mismo que estará interpretada por Taylour Paige, también desconocida para el gran público pero que ha obtenido grandes elogios en Estados Unidos gracias al drama indie Zola.

De esta forma, Kraven el cazador sigue sumando villanos para una película de la que apenas se sabe nada más allá de que transcurrirá después de los eventos de Spider-Man: No Way Home. Después de todo, Kraven era originalmente el villano pensado para la tercera entrega antes de que Jon Watts cambiase de idea y apostase por el multiverso. La película está ahora mismo programada para enero de 2023 así que afortunadamente no habrá que esperar más de un año para ver en acción a uno de los villanos más alucinantes de Spider-Man acompañado de tantos otros.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.