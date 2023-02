"No puedo controlar al público": Andrea Riseborough sobre su polémica nominación al Oscar

A su primera semana en los cines de EE.UU., To Leslie recaudó unos 27.000 dólares. Primera y única semana, pues la distribuidora Momentum Pictures hizo (según palabras de los artífices de la producción) un “pésimo” trabajo con el film. “No había opción de más visibilidad porque la distribuidora era pésima y lo siguió siendo”, recuerda Marc Maron, que coprotagoniza este drama sobre el alcoholismo junto a Andrea Riseborough. Uno que de pronto acapara todos los titulares gracias a la nominación al Oscar de Riseborough.

Hoy A Contracorriente prevé estrenar To Leslie en España este 3 de marzo, luego de que el film que dirige Michael Morris haya obtenido nueva vida gracias a la Academia de Hollywood. En un giro inesperado, Riseborough se colocó en la terna del Oscar a Mejor actriz junto a Ana de Armas, Michelle Williams y Michelle Yeoh. Puesto que no estaba en ninguna quiniela, y con este logro apartaba a actrices racializadas como Danielle Deadwyller (Till) o Viola Davis (La mujer rey), su nominación ha sido muy discutida.

Concretamente, voces como la de Deadwyller han señalado racismo y misoginia hacia las mujeres negras, ante lo que apunta a haber sido una nominación auspiciada por las redes sociales y un grupo de estrellas de Hollywood (blancas en su mayoría) muy entusiasta con el film de Morris. La controversia movió a que la Academia iniciara una investigación en su seno por si se había cometido alguna irregularidad. Finalmente la nominación se mantiene y se resolverá en la gala de los Oscar del próximo 13 de marzo, pero las suspicacias persisten.

“Tengo que procesarlo todo”, dice Riseborough en una entrevista con The Hollywood Reporter, entregando su perspectiva sobre la controversia. La actriz británica defiende que el aumento de visibilidad de To Leslie ha sido espontáneo, y que ella no ha tenido nada que ver. “Ha sido confuso pero es maravilloso que la película se vea. Cuando cualquiera de nosotros se dedica a algo, queremos que esa obra llegue al público. No podemos controlar cómo llega al público”.

El renacer de 'To Leslie'

También Maron y Morris han dado su opinión sobre el asunto, asegurando que la herramienta de promoción más significativa que manejaron fue hacer llegar la película a los académicos, pagando de su bolsillo 20.000 dólares para que se viera. Les espoleaban las buenas reacciones que el film había desatado en los circuitos independientes: “Después de tener tanto éxito en festivales, de haber visto el impacto que causaba la película en el público y de críticas maravillosas, todas intentamos contribuir como pudiéramos”, prosigue Riseborough.

“Me fui a las proyecciones, hablé con el público, oí relatos de gente que compartía sus propias experiencias sobre la adicción”. Sobre las inquietudes de la Academia por el proceso, Maron dice con desagrado que “si necesitan arreglar las bases sobre cómo funcionan las redes sociales en el proceso de votación, lo hagan a la próxima”, sin desmerecer el trabajo de los artífices de To Leslie.

Morris, por su parte, hace hincapié en que las redes sociales han funcionado con To Leslie como siempre funcionan. “No deja de ser una plataforma para que las personas se pongan en contacto con otras personas y digan con entusiasmo ‘mira esto’. La audiencia puede tomar esos hilos y amplificarlos si quiere”.

