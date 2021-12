Ana de Armas sustituye a Scarlett Johansson al frente de ‘Ghosted’ (y vuelve a coincidir con Chris Evans)

No cabe duda de que Ana de Armas se ha consagrado en Hollywood, y en esta madurez de su carrera ha sido recurrente el vínculo con Chris Evans. Ambos aparecieron en Puñales por la espalda (cuyas secuelas desarrolla actualmente Rian Johnson), y poco después ambos se involucraron junto a Ryan Gosling en la próxima película más cara de Netflix luego de Alerta roja. The Gray Man está dirigida por Joe y Anthony Russo, y apuntaba a ser el próximo gran proyecto de De Armas más allá de su aparición en Blonde (biopic de Marilyn Monroe que le está dando no pocos problemas a la misma Netflix) y la promesa de que aparezca en un spin-off de John Wick por título Ballerina.

Pero la estrella de De Armas no deja de expandirse. Luego de haber triunfado con Sin tiempo para morir, la actriz de ascendencia cubana ha sido vinculada a otra producción, Ghosted. Según recoge Deadline, se trata de un film dirigido por Dexter Fletcher (Rocketman) y escrito por Rhett Reese y Paul Wernick (Zombieland). El proyecto cuenta con la particularidad de que De Armas no ha sido su primera opción, puesto que su papel estaba hasta ahora en manos de Scarlett Johansson. La actriz tiene una agenda demasiado apretada (posiblemente a raíz de su reconciliación con Disney y la cantidad de nuevos títulos derivados), de forma que va a ser sustituida.

Esto implica, además, que De Armas coincidirá con Evans por tercera vez ya que el actor de Marvel es el coprotagonista. No han trascendido detalles de Ghosted más allá de que se trata de una comedia de aventuras con tono sobrenatural (previsiblemente por la aparición de fantasmas). Skydance y Apple Studios se están encargando de la financiación, de modo que Ghosted llegaría en algún momento a la plataforma de streaming correspondiente (Apple TV+), pero aún no tiene fecha como tampoco la tiene su rodaje, que es de esperar que comience pronto.

