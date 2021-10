‘Ballerina’: Ana de Armas podría protagonizar el spin-off de ‘John Wick’

No cabe duda de que la carrera de Ana de Armas atraviesa su mejor momento, habiendo conquistado Hollywood con Puñales para morir y una memorable secuencia dentro de la reciente Sin tiempo para morir. En un futuro próximo, además, interpretará a Marilyn Monroe dentro de la esperada Blonde que dirige Andrew Dominik y ha traído de cabeza a Netflix a causa de sus momentos de sexo explícito/incómodo, pero en lo que este film llega por fin a la plataforma la actriz sigue ampliando sus horizontes. Aparentemente quedó muy contenta con su debut como heroína de acción en la última película de Daniel Craig como James Bond, puesto que The Hollywood Reporter recoge ahora que está ultimando conversaciones para encabezar el reparto de Ballerina.

¿Y qué es Ballerina? Pues un futuro spin-off de la saga John Wick que dirige Len Wiseman, artífice de Underworld y La jungla 4.0. En él, De Armas encarnaría a una asesina a sueldo en busca de venganza, y a cargo del guion encontramos a Shay Hatten (quien escribiera John Wick Capítulo 3- Parabellum y firmara el libreto de Ejército de los muertos de Zack Snyder) mientras que Chad Stahelski, principal motor creativo de la franquicia John Wick, figura como productor. Lionsgate es el estudio detrás de Ballerina, siendo esta una nueva fase en su expansión de la exitosa saga, que se prolongará más allá de la correspondiente John Wick 4 que tiene previsto el estreno para el 27 de mayo de 2022.

Y es que, al margen de los films protagonizados por Keanu Reeves y de la citada Ballerina, Lionsgate está desarrollando una serie de televisión que ejercería de precuela para la saga principal, y responde al título de The Continental. Dicha serie, producida por Lionsgate TV, se asoma a los años de juventud de Winston (interpretado por Ian McShane en las películas) como dirigente del famoso hotel que cobija a asesinos a sueldo. Aunque Winston aún no tiene actor vinculado, recientemente supimos que The Continental había fichado nada menos que a Mel Gibson como uno de los actores principales. Al igual que Ballerina, The Continental aún no ha tanteado fecha de estreno.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.