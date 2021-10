Mel Gibson es el primer fichaje estrella de 'The Continental', la serie precuela de John Wick

No estará Keanu Reeves, pero la serie The Continental inspirada en el universo de John Wick espera reunir a unos cuantos intérpretes de renombre como gancho para atraer a los telespectadores, y uno de ellos será Mel Gibson. Según avanza Deadline, encarnará a un personaje llamado Cormac. Y el título, cómo conocen de sobras los seguidores de la saga, es el del hotel ubicado en Nueva York que sirve de refugio a los asesinos a sueldo más letales y de la peor calaña. La principal norma (que no siempre se ha cumplido) es que no se les está permitido matarse entre ellos mientras permanezcan alojados allí.

Y Reeves no estará más que nada porque la acción se situará cuatro décadas atrás, a mediados de los años 70, para contarnos la creación del peculiar establecimiento gobernado por Winston. En las películas lo interpreta el veterano actor británico de 79 años Ian McShane, pero este tampoco aparecerá en la serie porque la trama se centrará en su versión más joven. Todavía se desconoce cuál será el actor elegido.

El proyecto lo está desarrollando Lionsgate Televisión para el canal Starz y cuenta con la participación de Chad Stahelski, el director de las tres películas estrenadas hasta ahora. Su formato, al menos en su primera temporada, será el de tres episodios de casi hora y media cada uno.

En cuanto a la fecha de emisión tampoco se han anunciado, pero probablemente sea después del estreno de la cuarta entrega de John Wick, previsto para el 27 de mayo de 2022 en Estados Unidos, con Stahelski repitiendo tras las cámaras y, esta vez sí, de nuevo con Keanu.

