'Klara y el sol': Amy Adams y Jenna Ortega se unen a lo nuevo de Taika Waititi

La industria parecía haberse rendido a los pies de Taika Waititi. El director neozelandés había encadenado sus primeros y elogiados trabajos en el cine independiente (Lo que hacemos en las sombras, tan icónica como para alumbrar una serie igual de buena) con su militancia en el Universo de Marvel, y luego con un buen recorrido para Jojo Rabbit en la carrera de los Oscar. Pero Thor: Ragnarok dio paso a Thor: Love and Thunder y en ese ínterin, aunque Waititi recibiera el encargo de hacer una nueva película de Star Wars de la que todavía no se sabe nada, algo se rompió. Su último trabajo ha pasado extremadamente desapercibido.

El peor equipo del mundo era una comedia deportiva basada en una historia real, y llegó a salas a finales del año pasado. No convenció a la crítica y el público ni se molestó en aparecer, pero ahora Waititi quiere sobreponerse a este varapalo a través de una película con mayor vocación de masas. Y es que nunca es mala idea detenerse en la obra de Kazuo Ishiguro, como se ha podido comprobar en adaptaciones tan celebradas como Lo que queda del día o Nunca me abandones. El escritor japonés ganador de un Nobel tiene una relación cercana con el cine, y no hace mucho escribió el guion del remake británico de Vivir.

Entre sus títulos más aplaudidos se encuentra Klara y el sol, que es justamente la novela que Waititi se ha propuesto ahora convertir en película, según recoge Deadline. Klara y el sol se centra en una mujer androide llamada Klara, que ha sido diseñada para aliviar la soledad de sus clientes humanos. Una madre y su hija adolescente enferma la adquieren, y una vez en su nuevo hogar Klara tratará por todos los medios de salvarlas. El argumento recuerda a Inteligencia Artificial de Steven Spielberg pero sobre todo a la típica película con la que llorar a moco tendido, y Waititi ya se encuentra puliendo un reparto.

Jenna Ortega habría sido fichada para interpretar a Klara, culminando unas semanas muy ajetreadas para su agenda. Más allá de su salida de la franquicia Scream justo cuando esta se venía abajo, la actriz anda preparando la segunda temporada de Miércoles y protagoniza la secuela de Bitelchús, Beetlejuice Beetlejuice, a estrenarse este 6 de septiembre. Por otra parte, Amy Adams se halla en conversaciones finales para interpretar a la madre que compra a Klara, a pocos meses de que estrene una nueva y esperada película: Nightbitch , dirigida por la siempre estimulante Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl).

Ishiguro ejerce de productor ejecutivo en Klara y el sol. Si todo sale como está planeado, es muy posible que la película resultante consiga devolver a Waititi al circuito de premios.

