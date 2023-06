Michael Jordan, Jason Statham y Bollywood: las películas más vistas en Prime Video durante el mes de mayo

El de Amazon Prime Video es uno de los catálogos audiovisuales más amplios de las plataformas de streaming. Con casi cinco veces más películas de las que alberga Netflix, encontrar la adecuada puede parecer, en ocasiones, una tarea titánica. Por eso, numerosos usuarios deciden apostar por los caballos ganadores de la semana, el mes o el día y se sumergen en la lista de las películas más populares del momento.

Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de popularidad? La respuesta parece sencilla: de números. Con presencia en más de doscientos países, Amazon Prime Vídeo registra y organiza las diferentes preferencias de sus suscriptores. En España, por ejemplo, la segunda película más vista en el mes de mayo ha sido Irati (2022, Urkijo), la recién estrenada epopeya medieval de folclore vasco-navarro.

Sin embargo, si uno acude a la lista general de Amazon Prime, Irati ni siquiera figura entre las cien películas más populares del mes de mayo. A continuación, los diez largometrajes más vistos en todo el mundo que están disponibles en nuestro país en Amazon Prime.

Matt Damon y Viola Davis en 'Air' Cinemanía

1. Air (2023)

Si Michael Jordan podía volar, Ben Affleck ha demostrado que sabe mantenerse en las alturas mejor que nadie. Tras ganar un tempranero Óscar junto a su amigo Matt Damon por el guion de El indomable Will Hunting en 1998, el nombre de Ben Affleck volvió a escucharse en el Dolby Theatre cuando su tercer largometraje, Argo, fue condecorado como la mejor película del año.

Puede que, en 2024, lo veamos con una estatuilla en la mano por tercera vez, ya que Air, la historia sobre cómo se crearon las célebres zapatillas de Michael Jordan, ha sido un éxito rotundo.

Protagonizada por Matt Damon, su auténtica media naranja y no Jennifer López, la taquilla de Air en cines se ha quedado muy cerca de los 90 millones de dólares y su desembarco en Amazon Prime Video la ha catapultado, de inmediato, al frente de la lista de películas más vistas del mes.

Fotograma de 'Operación Fortune: El gran engaño' Cinemanía

2. Operación Fortune: El gran engaño (2022)

En ocasiones, no es necesario conocer más que el nombre de su estrella para intuir el porvenir de una película. Y el de Jason Statham es muy elocuente. Sin embargo, el penúltimo largometraje de Guy Ritchie (Snatch: Cerdos y diamantes o Lock & Stock) apenas recaudó la mitad de su presupuesto al ser estrenado en cines.

Su llegada a Amazon Prime le ha proporcionado una segunda vida a esta comedia disparatada de espías en la que brilla un Hugh Grant completamente entregado a la causa.

Chris Pratt viaja al futuro para salvar a la humanidad en 'La guerra del mañana': "Siempre tengo cosas que aprender" 20M EP

3. La guerra del mañana (2021)

La ciencia ficción siempre ha sido el refugio idóneo en tiempos accidentados. Así podría explicarse la resurrección, vía streaming, de esta película de Chris Mckay, director del reciente delirio vampírico Renfield, con Nicolas Cage.

Ambientada en 2051 y protagonizada por Chris Pratt (Jurassic World y Guardianes de la Galaxia), La guerra del mañana es un buffet libre para el amante de la ciencia ficción, en el que no escasean ni los viajes en el tiempo ni los alienígenas.

Pathaan Cinemanía

4. Pathaan (2023)

RRR le abrió las puertas de occidente al cine de Bollywood y Pathaan no ha desperdiciado la ocasión de lanzarse a través de ellas. Con más de 77 millones de dólares recaudados en la India, esta especie de Misión Imposible desquiciada promete 146 minutos de diversión sin prejuicios e insólitas escenas de acción, algunas, emplazadas en Mallorca.

Sylvester Stallone en 'Samaritan' Prime Video

5. Samaritan (2022)

Tras ser un bobalicón tiburón semihumano en Escuadrón Suicida y el líder de los Devastadores en Guardianes de la Galaxia, Sylvester Stallone optó por subir un peldaño más en el cine de superhéroes y protagonizó Samaritan.

La película dirigida por Julius Avery (El exorcista del papa y Overlord) no causó un gran entusiasmo entre el público, pero su aterrizaje en Amazon Prime ha hecho que Sly se levante de la lona justo a tiempo, listo para devolver un par de buenos golpes.

Muere, Hart, con Kevin Hart, John Travolta y Nathalie Emmanuel Cinemanía

6. Muere, Hart (2023)

El título en inglés (Die Hart, The movie) puede inducir a error, pero no, esta película no tiene nada que ver con La jungla de cristal (Die hard), ni con Bruce Willis, pues quien la protagoniza es el cómico americano Kevin Hart.

En Muere, Hart, el cáustico monologuista, conocido también por aparecer en Scary Movie 3, intenta convertirse en una estrella del cine de acción sin demasiada fortuna pero una meritoria compañía (John Travolta, Josh Hartnett y Nathalie Emmanuel).

Fotograma de 'Sin remordimientos' Amazon

7. Sin remordimientos (2021)

La caza del octubre rojo (1990), Juego de patriotas (1992), Jack Ryan (2018)… La historia del cine de acción se topa, una y otra vez, con el novelista Tom Clancy, cuyas adaptaciones suelen ser bien recibidas por el amante de las ráfagas de ametralladora, las persecuciones y las frases lapidarias.

Sin remordimientos reaviva esta tradición, poniendo a la cabeza del proyecto a Michael B. Jordan (protagonista de la saga Creed) y encargando su guion a Taylor Sheridan (Comanchería, Sicario o Yellowstone).

El señor de los anillos: La comunidad del anillo Cinemanía

8. El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001)

La popularidad de la primera entrega de El señor de los anillos no se ha rebajado veintidós años después de su estreno en cines. Y tampoco la de sus dos secuelas, que se hallan, respectivamente, en el puesto vigésimo segundo y trigésimo sexto de lo más visto, en Amazon Prime, durante el mes de mayo.

Pathu Thala Cinemanía

9. Pathu Thala (2023)

El cine hindú se ha procurado no uno, sino dos asientos de primera fila en el servicio de streaming de Amazon Prime, y prueba de ello es este thriller en el que un policía infiltrado, dotado de una apabullante seguridad, se adentra en los rincones más peligrosos para asesinar a un jefe del crimen. No obstante, las intenciones del hampón, menos nocivas de lo pensado, harán que el policía se replantee sus órdenes.

Fotograma de ¡Hasta la madre del día de las madres! Cinemanía

10. ¡Hasta la madre del día de las Madres! (2023)

De México procede la película en español más vista de Amazon Prime durante el mes de mayo. Esta comedia familiar cuenta, en su reparto, con Anette Michel (Cuando seas mía), Leticia Huijara (La ley de Herodes) y Gala Montes (Espectro).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.