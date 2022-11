Sylvester Stallone, ante la vejez: "No tiene nada de elegante. Lo único que me hace sentir mi edad es la cantidad de lesiones que he tenido"

Los héroes nunca envejecen, pero los mortales que los encarnan en la gran pantalla sí. O, al menos, eso dicta la ley natural aunque haya algunas estrellas capaces de desafiarla con su vigor físico. Es el caso de Sylvester Stallone, incombustible estrella del cine de acción durante más de cinco décadas que hace unos meses cumplió 76 años sin ninguna intención de sentirse como un hombre septuagenario.

"Nunca me ha gustado eso que se dice de 'compórtate acorde a tu edad'. O 'envejece con elegancia'. ¿Cómo se envejece con elegancia? No tiene nada de elegante. Cuanto más viejo me hago, más intento acoger mi niño interior", afirma Stallone en una entrevista en profundidad con The Hollywood Reporter donde no teme abordar temas como su edad. "Lo único que me hace sentir mi edad es la cantidad de lesiones que he tenido".

"He pasado por cinco operaciones de espalda, tres cirugías de cuello, los dos hombros, rodillas, tobillos, puños... De todo. Más de 25 veces con anestesia general", prosigue el actor. "Así es como me siento. Pero en cuanto caliento un poco me siento realmente bien. No se me acaba el combustible".

Algo que Stallone demuestra con el estado actual de su carrera, imparable. Este año ha estrenado Samaritan en Prime Video, su incursión con todas las de la ley en el cine de superhéroes más allá de los papeles testimoniales que ha tenido en Marvel (Guardianes de la galaxia Vol. 2) y DC (El escuadrón suicida). Pero son los proyectos que tiene por delante los que con mayor fuerza pueden devolverle a la primera línea.

Estrena este mismo mes Tulsa King, la serie de Taylor Sheridan (rey del streaming escondido de tendencias pero descomunal en audiencia con el western Yellowstone y sus futuros spin-offs) con Terence Winter (Los Soprano, Boardwalk Empire) detrás de la cámara. Un proyecto a la medida con el que debuta como protagonista en la pequeña pantalla, interpretando a un capo de la mafia dispuesto a recomponer su imperio tras salir de la cárcel.

Además, la cuarta entrega de la saga Los mercenarios se rodó el año pasado y tiene previsto su estreno en cines el próximo septiembre. Con Scott Waugh (Need fo Speed) en la dirección, Stallone pondrá fin a una saga de acción que comenzó como recuperación de las viejas glorias del género hace 12 años. El tiempo no pasa en balde, salvo para los grandes héroes... y algunos de los mortales que los interpretan.

