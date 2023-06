Las mejores películas de Alfred Hitchcock: el maratón ideal del mago del suspense y dónde verlas

Los moteles de carretera, las duchas y los taxidermistas no volvieron a ser lo mismo después del 16 de junio de 1960, fecha en la que se estrenó Psicosis. El cine, tampoco.

No obstante, muchos críticos recibieron este proto-slasher no ya con tibieza, sino con desagrado. Décadas después, los mismos medios de comunicación que habían arremetido contra la película de Hitchcock repescaron, en tono jocoso, sus primeras opiniones: “Psicosis contiene el asesinato más nauseabundo y caótico jamás filmado”, escribió, en 1960, la revista Time.

Sesenta y tres años después de que un espectador viese, por primera vez, a Janet Leigh gritando en un cuarto de baño, su hija, Jamie Lee Curtis, antes coronada como Scream Queen, ha recibido un Óscar (un premio que ni ella ni su marido, Tony Curtis, consiguieron nunca).

Por su parte, Hitchcock, entonces considerado un director de películas meramente entretenidas y destinadas al gran público, fue reivindicado por la Nouvelle Vague como uno de los principales cineastas de la historia, galardón que mantiene indisputable a día de hoy. Si quieres comprobar por qué, estos son (algunos de) los mejores largometrajes del mago del suspense.

1. 'El enemigo de las rubias' (1927)

Su nombre en español podría hacer referencia a una biografía del propio Hitchcock, pero The Lodger: A Story of the London Fog es, en realidad, un auténtico portafolio cinematográfico del director. Rodada en Inglaterra, esta película de cine mudo sintetiza ya el universo creativo de Hitchock: en un neblinoso Londres, un misterioso asesino se ha cobrado la vida de varias mujeres de pelo rubio.

Entre tanto, un hombre llega a la ciudad y se aloja en una habitación, que sólo abandona para caminar sin rumbo cuando la niebla se adueña de Londres. Entre sus posesiones, los anfitriones del sospechoso inquilino descubren algo más: la fotografía de una mujer rubia.

El enemigo de las rubias está disponible en Filmin y en Classix.

2. '39 escalones' (1935)

Para muchos, la primera obra maestra sonora de Hitchcock. Los ochenta minutos de 39 escalones atesoran revelaciones imprevisibles, misterios de naturaleza instrumental que hacen avanzar la trama (los llamados Mcguffin, antes de que Hitchcock les diese ese nombre) y planos, como el de cierta pareja esposada, que advierten al espectador de que no está ante la película de un director común.

39 escalones está disponible en Amazon Prime Video, en Movistar Plus, en Filmin y en FlixOlé.

3. 'Alarma en el expreso' (1938)

Incluso en el cine más terrorífico y turbio de Hitchcock, siempre hubo lugar para el humor, pero en Alarma en el expreso, este da un paso adelante y se coloca en el centro del escenario. Perfectamente integrado en un thriller de desapariciones e intrigas internacionales, la historia de la mujer que desapareció es, quizás, una de las mejores comedias del que no era solamente mago del suspense.

Alarma en el expreso está disponible en Amazon Prime Video, en FlixOlé y en Classix.

4. 'Rebeca' (1940)

“Anoche soñé que volvía a Manderley”. Así comienza el primer y único título de Hitchcock en ser galardonado con el Óscar a mejor película. Protagonizada por una dama sin nombre encarnada por Joan Fontaine, por una dama con nombre pero sin rostro (Rebeca) y el imperial De Winter, encarnado por Laurence Olivier, esta fue la obra con la que Hitchcock desembarcó en Hollywood. Y Hollywood, claro, no lo dejó escapar.

Rebeca está disponible en Filmin.

5. 'Sospecha' (1941)

A Hitchcock se le ocurrió que había algo sospechoso en Cary Grant y que, quizás, casarse con él podía no ser tan buen partido después de todo. Y Cary Grant le siguió la corriente. En esta película, el galán por excelencia del cine americano atormenta (o no) a Carita de mono (también, Joan Fontaine), y ni siquiera necesita una pistola o un cuchillo para hacerlo: le basta con un vaso de leche con una bombilla encendida en su interior.

Sospecha está disponible en Amazon Prime Video y en FlixOlé.

6. 'La sombra de una duda' (1943)

Un triángulo amoroso desquiciado y siniestro, en cuyo vértice maestro se encuentra Joseph Cotten, que interpreta a un criminal encantador refugiado en casa de su familia. Mención aparte merecen las acaloradas conversaciones entre el patriarca y un vecino acerca de cómo cometer un asesinato sin que la policía te atrape, ignorando que, tal vez, junto a ellos podría encontrarse alguien con mucho más que aportar a este debate.

La sombra de una duda está disponible en Filmin.

7. 'La soga' (1948)

Mucho antes de que los largos planos secuencia fuesen obligatorios en las películas, Hitchcock se propuso hacer una obra desarrollada en un único plano. Sin embargo, la técnica de la época se lo impidió, así que hizo cortes estratégicos para, al menos, crear esta sensación.

Y lo consiguió: La soga comienza con un asesinato perpetrado con el simple propósito de saber si es posible cometer el crimen perfecto, mientras Hitchcock, al otro lado de la cámara, rodaba una película con el simple propósito de saber si era posible hacerlo a la perfección de aquella manera.

La soga está disponible en Filmin.

8.'Extraños en un tren' (1951)

Con un guion de Raymond Chandler y basada en una novela de Patricia Highsmith, Hitchcock presentó a dos desconocidos dispuestos a librarse, mutuamente, de sus problemas: uno mataría a la mujer del otro, que no quiere concederle el divorcio; y ese otro, al padre del primero, para acelerar la herencia de una cuantiosa fortuna.

Extraños en un tren está disponible en Apple TV.

9.'Yo confieso' (1953)

El secreto de confesión convertido en arma inculpatoria y acatado, no obstante, por un inflexible sacerdote (Montgomery Clift) es la premisa de una película sobre los límites de la misericordia cristiana y la caducidad inevitable de los principios humanos más elementales.

Yo confieso está disponible en Apple TV.

10. 'La ventana indiscreta' (1954)

El aventurero fotógrafo Scottie se parte una pierna y, como consecuencia, debe permanecer inmovilizado en su casa, con los ires y venires del vecindario como única distracción. Aburrido, Scottie (Jimmy Stewart) empieza a desarrollar una obsesión con que uno de sus vecinos ha asesinado a su mujer.

La novia de Scottie, a la que interpreta Grace Kelly, no lo cree y piensa que ese delirio es su forma de demostrarle lo poco interesado que está en casarse con ella. Sin embargo, tras ver algo extraño a través de la ventana del sospechoso, la novia de Scottie se dirige a su pareja: “Scottie, cuéntame de nuevo todo lo que visto hasta ahora. Y dime lo que crees que significa”.

La ventana indiscreta está disponible en Filmin.

11. 'Crimen perfecto' (1954)

Como los dos ancianos de La sombra de una duda, Hitchcock ha dejado muestras más que evidentes de su obsesión con la posibilidad de perpetrar un crimen perfecto. Por medio de un superlativo Ray Milland, un cable de teléfono, Grace Kelly y unas ubicuas llaves, el director vuelve a intentarlo y lo que sin duda logra, en cualquier caso, es una película perfecta.

Crimen perfecto está disponible en Movistar Plus.

12. 'El hombre que sabía demasiado' (1956)

Htichcok hizo un remake de sí mismo con El hombre que sabía demasiado, título e historia que ya había contado en sus tiempos en Inglaterra. Su notable veteranía y, también, el acceso a un presupuesto mayor se plasmaron en una película plagada de momentos memorables y un final en el que Doris Day da, literalmente, el do de pecho.

El hombre que sabía demasiado (1956) está disponible en Filmin.

13. 'Vértigo' (1958)

Considerada durante muchos años como la mejor película de la historia para la revista Sight and Sound, Vértigo es, al mismo tiempo, una historia de fantasmas, una historia de amor y un thriller. Más allá de su argumento, Hitchcock pule en esta obra cada plano hasta el más mínimo detalle. Rodada en un tecnicolor fabuloso, llevó a un crítico de The Washington Post a escribir la siguiente y escueta opinión sobre Vértigo: “Hazte a ti mismo un favor estético: Da el paso”.

Vértigo está disponible en Filmin.

14. 'Con la muerte en los talones' (1959)

Es difícil no hablar de ciertas obras sin sucumbir a las alabanzas gruesas, pero Con la muerte en los talones tampoco hay muchas más posibilidades. Que el rostro de Cary Grant o el de Hitchcock no acabasen siendo tallados en el monte Rushmore tras esta película es ciertamente inexplicable.

Con la muerte en los talones está disponible en HBO Max y en Movistar Plus.

15. 'Psicosis' (1960)

La cumpleañera de la lista: por añadir algo más a lo que ya se ha dicho anteriormente, Psicosis es la primera película en la que se muestra un retrete al tirar de la cadena.

Psicosis está disponible en SkyShowTime y en Filmin.

16. 'Los pájaros' (1963)

¿Cuánto miedo puede dar un gorrión? La respuesta a esta pregunta depende, seguramente, de si el lector ha visto o no Los pájaros de Hitchcock, una película que convierte una bandada de pinzones en un monstruo más terrorífico que el tiburón de Spielberg.

En sus conversaciones con Truffaut, Hitchcock admitía que este título estaba infestado de giros imposibles como, por ejemplo, que en el pueblo asediado por los pájaros estuviera de paso una ornitóloga. “Habría podido rodar tres escenas para hacerla llegar de forma verosímil, pero estas escenas no tendrían ningún interés”, comentó Hitchcock, para agregar que él no rodaba trozos de vida sino “trozos de pastel”. Y este es uno de los más sabrosos.

Los pájaros está disponible en SkyShowTime y en Filmin.

17. 'Frenesí' (1972)

Hay películas que, más que para el espectador medio, están rodadas para el aspirante a director, y Frenesí es una de ellas: es habitual encontrarla entre las referencias de cualquier cineasta por delante de otros títulos más populares de Hitchcock.

Las fascinantes ideas visuales que rondan este título sobre un maníaco sexual y asesino de mujeres son un punto final adecuado (luego hubo alguna película más, pero ninguna a la altura de Frenesí) para la carrera del director inglés, además de rimar con su primera gran obra, El enemigo de las rubias, que también versaba sobre un maníaco sexual y asesino de mujeres.

Frenesí está disponible en Filmin.

Bonus: Encadenados (1946)

Cuando un Selznick le hizo notar a Hitchcock que no entendía demasiado bien la decisión de introducir uranio enriquecido en botellas vacías de tinto, este le respondió que él tampoco: es posible que esa no sea la mejor manera de conservarlo, vino a contestarle, pero me da igual, porque Encadenados no trata de eso.

El uranio era un Mcguffin para contar una de las grandes historias de amor del cine, cuajada de detalles magistrales: cuando viajan con destino a Brasil, Cary Grant se incorpora para mirar por la ventanilla y, al rozar a Ingrid Bergman, se queda unos segundos atónito. José Luis Garci aventuró que, en ese momento, Hitchcock había rodado el efecto que tiene en un hombre el aroma de la mujer a la que ama.

Encadenados no está disponible actualmente en ninguna plataforma.

