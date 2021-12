Alerta entre padres preocupados por el contenido de esta película navideña de Netflix

Netflix se ha convertido en una plataforma de referencia en lo relativo al contenido navideño (con su propio universo de comedias romántico-monárquicas de Navidad), de tal modo que es habitual en estas fechas ver cómo los títulos nevados y con ramas de abeto empiezan a copar sus rankings de más vistos. Esto también sucede en la categoría de contenido infantil, donde una película determinada ha llamado la atención de varios padres.

Entre los grupos de WhatsApp de padres con niños pequeños se están moviendo mensajes de advertencia sobre el contenido de David y los elfos, ya que algunos progenitores consideran que el enfoque se que da al hablar de Papá Noel y otros personajes de la Navidad no es el adecuado para sus hijos más pequeños.

El filme polaco dirigido por Michal Rogalski –que tiene la calificación por edades 0+, es decir, recomendada para todos los públicos– cuenta la historia de un niño que se hace amigo de un elfo. El elfo Albert (Jakub Zajac), que trabaja para Santa Claus (Cezary Zak) en el mundo de la magia, está harto y desbordado de trabajo, por lo que huye hasta nuestro mundo. Aquí entabla una relación de amistad con Dawid (Cyprian Grabowski), el niño protagonista.

A pesar del contenido de fantasía amable de David y los elfos, a algunos padres les ha disgustado que en determinados momentos del filme varios personajes adultos hablen de Papá Noel (y otras criaturas mágicas como el Ratoncito Pérez) en términos que no les han gustado.

"Ojo porque desvelan información 'sensible' sobre la Navidad. NO es para ver en familia con los peques", se advierte en algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales. "Habla de Papá Noel y esa gente mágica como si no fueran mágicos, ejem... Que lo sepáis por si acaso en vuestra casa sí son mágicos y preferís que lo sigan siendo", avisa otro tuit.

Mucho ojo con esta nueva película de Netflix, "David y los elfos", porque NO es apta para niños.



⚠️Ojo porque desvelan información "sensible" sobre la #Navidad. NO es para ver en familia con los peques. pic.twitter.com/sgLHh1G1nH — Netámbulo 🦉 (Juanan) (@Netambulo) December 11, 2021

👁 ¡Familias con niñis! Me avisan de que hay una peli en Netflix, David y los elfos, que habla de Papá Noel y esa gente mágica como si no fueran mágicos, ejem... que lo sepáis por si acaso en vuestra casa sí son mágicos y preferís que lo sigan siendo. pic.twitter.com/GbUfzYZedd — Eugenia 🍏 (@aquimonroy) December 12, 2021

A raíz de los mensajes de advertencia, más padres han participado en la conversación relatando la experiencia "incómoda" que han tenido con sus hijos más pequeños al ver la película sin saber que les pondría en esta situación.

Me pasan esto ahora pic.twitter.com/LPfE31Pfed — El Normal (@Normalbola) December 14, 2021

Aviso, en la película de David y los Elfos de Netflix le dicen varias veces a los niños que Papá Noel no existe y que el ratoncito Pérez tampoco.

Que luego lo intentan arreglar, si.

Pero que los niños te van a decir "Es eso cierto mamá?" Y les vas a tener que decir la verdad — ~ Vanessa Naveira ~ Madre de D*os! (@Vanessa_Naveira) December 12, 2021

Nosotros la vimos y al verlo no sabía dónde meterme. Se puede hacer de una forma mucho más sutil o más tacto... — Maxi Domingo (@maxidomingo) December 12, 2021

Justo eso nos pasó el viernes al verla, menos mal que no preguntó nada 😅 Sólo dijo que Papá Noel no podía tener ese carácter 🤣 — mamanuska (@mamanuska) December 12, 2021

A pesar de todo, quienes han visto la película entera reconocen que las dudas que plantea sobre la existencia de Papá Noel y los elfos acaban resolviéndose a favor de la fantasía en el desenlace. No obstante, para muchos ha sido un enfoque demasiado crudo y directo que, temen, pueda llevar a los más pequeños a plantearse sus primeras dudas sobre la existencia de Papá Noel quizás en un momento que no habría sido el elegido por sus tutores.

