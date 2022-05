De las islas de Serra al agua de López Riera: la representación española en Cannes 2022

Cada año se suele escuchar una letanía similar antes de que dé inicio el Festival de Cannes: la rabia y decepción, no exentas de miopía llorosa, por las propuestas del cine español ignoradas o rechazadas en la selección oficial del certamen que funciona a la vez como faro y transatlántico del cine de autor internacional.

Pues bien, esta vez, en la 75ª edición del festival francés, lo que debería resonar entre los responsables de la cultura española es la satisfacción de una presencia numerosa y variada en diversos puntos de Cannes 2022 y sus secciones paralelas. Esto, en el mismo año que Alcarràs, de Carla Simón, se alzó con el Oso de Oro en la Berlinale, la primera cita del circuito de festivales de clase A.

Cannes es la parada de la temporada, la más prestigiosa e importante, y en la pugna por la Palma de Oro, su máximo galardón, se encuentra por primera vez Albert Serra. El cineasta catalán –habitual de la Croisette desde la irrupción de Honor de cavalleria (2006) y El cant dels ocells (2008) en la Quincena de Realizadores, posteriormente La mort de Louis XIV (2016) fuera de competición y Liberté (2019) en Un certain regard–presentará en los últimos días del certamen Tourment sur les îles (título internacional: Pacifiction), una historia de amor ambientada en Tahití.

Benoît Magimel, Sergi López y su habitual Lluís Serrat encabezan el reparto de esta coproducción francesa que, con sus 2 horas y 45 minutos de duración, seguramente será una de las experiencias más radicales de la competición. El romance del filme está protagonizado por un diplomático galo y una escritora polinesia.

Pacifiction Cinemanía

Una incorporación de última hora a la selección oficial de Cannes 2022 fue As bestas, el nuevo trabajo de Rodrigo Sorogoyen. También coproducción con Francia, protagonizada por Denis Ménochet y Marina Foïs como una pareja francesa que se muda a una aldea gallega, donde se rodó el filme, y es recibida con hostilidad por la población local.

El primer tráiler del filme, que se verá fuera de competición en la sección Cannes Premiere, anticipa un intenso thriller en cuyo guion Sorogoyen ha vuelto a colaborar con Isabel Peña.

Por último, en la sección Cannes Classics, el escaparate de lujo para las restauraciones de clásicos –este año inaugurará La maman et la putain de Jean Eustache en 4K– y los documentales cinéfilos, también se podrá ver el trabajo de un cineasta español. José Luis López-Linares (Asaltar los cielos) estrenará Goya, el ojo que escucha, un documental sobre la última visita a España de Jean-Claude Carrière, fallecido en 2021.

Con imágenes y declaraciones inéditas del aclamado guionista francés, se recorre su vinculación con la pintura de Francisco de Goya y sus celebradas colaboraciones con Luis Buñuel en obras maestras como Belle de jour o La vía láctea, entre otras.

El multiverso de la Croisette

Otros certámenes comparten fechas (y una historia de génesis traumáticas, tiranteces y colaboración) con el Festival de Cannes, aunque tienen lugar al otro lado de la Croisette. El más prestigioso de estos eventos paralelos es la Quincena de Realizadores, gran escaparate cinéfilo y no competitivo donde se podrá ver El agua, el primer largometraje de la directora valencia Elena López-Riera.

Precisamente fue en la Quincena de Realizadores de 2015 donde estrenó su primer corto de ficción, Pueblo. López Riera prosiguió su carrera con los cortos documentales Las vísceras (2016) y Los que desean (2018), este último galardonado con el Pardino d’oro al mejor cortometraje en el Festival de Locarno.

En El agua vuelve a la ficción con una historia ambientada en un pequeño pueblo alicantino en verano, cuando una tormenta amenaza con hacer que el río que lo cruza vuelva a desbordarse. Allí vive con su madre (Bárbara Lennie) la protagonista de 17 años, interpretada por la debutante Luna Pamies, ya posicionada para ser la gran intérprete revelación del año.

Además de la Quincena, el otro gran festival paralelo es Semana de la Crítica, aún unos pasos más allá en la Croisette. Tomando el relevo de Clara Roquet, que el año pasado presentó allí Libertad, en esta edición concurren dos directoras españolas con sus cortometrajes.

Nisam Je Stigao Vojeti (I Didn’t Make It To Love Her), de Anna Fernández de Paco, filmado en Sarajevo, emplea poemas del bosnio Marko Tomaš como esqueleto de una historia de comunicación a través del arte. En Cuerdas, de Estíbaliz Urresola Solaguren, un coro femenino se enfrenta a la desaparición tras perder el apoyo municipal.

Para acabar, la Asociación para la Difusión del Cine Independiente (ACID) también organiza su propio festival durante el desarrollo de Cannes, donde se pueden encontrar las producciones más modestas de auténticos talentos en bruto del cine internacional. Entre la selección de este año se encuentra el filme documental Polaris, donde Ainara Vera retrata a una capitana de barco acostumbrada a navegar entre glaciares físicos y emocionales.

