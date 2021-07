Al ritmo de 'Misión: Imposible': así 'secuestró' Zac Efron a su abuelo para ver la final de la Eurocopa

No hay nada que una buena trama de Misión: Imposible no pueda solventar, y si no que se lo digan a Zac Efron. El actor estadounidense aprovechaba la final de la Eurocopa para 'secuestrar' a su abuelo de la residencia y ver el partido junto a él. Una táctica propia tan solo de un Tom Cruise en la piel de Ethan Hunt.

Efron ha compartido un vídeo con sus seguidores a través de Instagram, que ha conseguido alcanzar la atención de millones de internautas. Las emotivas imágenes en las que vemos a abuelo y nieto juntos nos muestran al actor estadounidense hacer diversas peripecias (robo de tarjeta incluida), para conseguir sacar a su abuelo del emplazamiento sin despertar sospechas. Un clip en el que suena de fondo el tema principal de Misión: Imposible.

Las reacciones no se hacían de esperar y pronto eran muchos los que dejaban comentarios al actor, entre ellos Pierce Brosnan, otro de los habituales del cine de acción. ¿Pero qué pensará el eterno James Bond? "Directo al corazón". No puede quedar más claro. Otros de los que comentaban el vídeo eran los intérpretes Elizabeth Banks y Yahya Abdul-Mateen II.

Finalmente, Efron y su abuelo disfrutaban del partido en el que una imparable Italia alcanzaba la gloria. Nos encantan estos momentos familiares de los famosos.

