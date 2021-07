¿Alguien ha dicho Zack Snyder? Dwayne Johnson posa con su traje de antihéroe desde el set de 'Black Adam'

Queriendo celebrar que su equipo afrontaba la última semana del rodaje de Black Adam, Dwayne Johnson publicó hace unos días una sugerente imagen donde aparecía con los calzoncillos superheroicos de su personaje. Hoy, cuando Jaume Collet-Serra está a punto de dar por finalizado el rodaje de la película, el actor anteriormente conocido como The Rock ha vuelto a Instagram para publicar una nueva foto, que responde al propósito de que sus seguidores conozcan “la escala masiva y el tamaño de nuestra película”, según ha escrito él mismo. Así como, también, permitir un nuevo vistazo a su traje.

La estrella está encantada de encarnar por fin a este antihéroe, al que lleva vinculado desde 2007. A diferencia de otros personajes de DC, la justicia no se encuentra entre las prioridades de Black Adam, quien de hecho es el archienemigo de Shazam y estuvo a punto de aparecer en su película debut (al final no ocurrió, pero se espera que en un futuro él y el personaje de Zachary Levi se vean las caras, quizá a modo de cameo en la próxima Shazam: Fury of the Gods). Esto es justo lo que Johnson quiere expresar en su publicación, escribiendo: “Como todos sabemos, todos los superhéroes tienen un código de justiciero y no matan a los tipos malos. Pero Black Adam lo hace”.

¿Significa que Black Adam estará emparentada con las películas de superhéroes de Zack Snyder, que han introducido una visión más adulta y agresiva del género en el Universo DC? Ya sabemos, desde luego, que Black Adam narrará el enfrentamiento entre el personaje titular y la Sociedad de la Justicia de América, un equipo de justicieros que en el film estará encabezado por Aldis Hodge y Noah Centineo, entre otros. En la foto de Johnson este aparece en lo que apunta a ser un campo de batalla, quizá el escenario de una lucha entre Black Adam y la citada Sociedad.

“Aquí un vistazo de la enorme y apropiada destrucción”, escribe el actor. Black Adam tiene programado el estreno para el 29 de julio de 2022, casi justo un año después de Jungle Cruise: colaboración previa entre Johnson y Collet-Serra (donde el actor viene secundado por Emily Blunt) que Disney estrena este 30 de julio.

