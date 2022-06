Al Pacino propone a Timothée Chalamet como sucesor en ‘Heat 2’

A 27 años del estreno de Heat, Michael Mann sigue queriendo pasar tiempo con sus personajes. Aunque en los últimos meses el cineasta vaya volviendo a estar en activo (ha firmado el piloto de Tokyo Vice, y rueda en Italia una película sobre Ferrari con Adam Driver), ha encontrado un hueco en su agenda para debutar como novelista, y el resultado es Heat 2. Un libro que es a la vez precuela y secuela de la que quizá es su película más famosa, y que ha escrito junto a Meg Gardiner con la idea de publicarlo este agosto. Heat 2 ya ha obtenido el premio Edgar, y durante un reciente evento en Washington han empezado a repartirse ejemplares.

En el United Palace Theatre se ha celebrado una proyección especial de Heat, donde además de distribuirse copias de su secuela en versión novelada han asistido algunos de los responsables del film: los actores Al Pacino y Robert De Niro, el productor Art Linson… pero no así Mann, que acaba de dar positivo por coronavirus y no ha podido desplazarse de Italia. La película fue introducida, aún así, por un vídeo del director de Collateral: “Me decepciona no estar con vosotros esta noche. En 1994 le dije a Art que produjera mi guion y encontrara director, porque tal vez ya no le dirigiría. Me dijo que estaba loco, así que todo es culpa suya”, recordó Mann, según se hacen eco medios como Deadline.

“Hace dos días di positivo por coronavirus. Me siento muy bien y saldré del aislamiento en unos días. Tenía muchas ganas de sentarme con buenos amigos, familiares y fans de la película para vivir la experiencia de ver la restauración 4K en ultra alta definición de Heat”. Sobre Heat 2, Mann apuntó: “Hace tiempo que quería hacer algo que continuara Heat. Siempre hubo un rico trasfondo en la vida de estas personas antes de 1995, y dónde les llevarían sus vidas después”. La novela indaga, así, en el pasado del policía Vincent Hanna (interpretado por Al Pacino) y el ladrón Neil McCauley (De Niro), paralelamente a lo que ocurrió después de que estos se enfrentaran y concluyera Heat.

Ya que Heat es un clásico y la carrera de Mann goza de buena salud, es inevitable pensar en que Heat 2 sea llevada al cine. En caso de hacerlo, Pacino tiene claro quién le gustaría que le interpretara: “Timothée Chalamet… es un actor maravilloso”. Pero el evento, sobre todo, estuvo consagrado a celebrar las virtudes de la primera Heat, destacando el productor Linson lo bien que se alinearon guion y trabajo interpretativo. Según él, estos personajes estaban hechos para De Niro y Pacino.

“Si lee el guion, suena a Bob y suena a Al. Estaba diseñado para que lo recitaran actores de este nivel extraordinario, ellos lo levantaron todo”. En el reparto de Heat también encontrábamos a Natalie Portman, Val Kilmer, Danny Trejo, Tom Sizemore o Diane Venora.

