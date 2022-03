Primer tráiler de ‘Tokyo Vice’: la serie de Michael Mann con Ansel Elgort

Desde que Jake Adelstein publicara Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan, la industria ha estado muy interesada en llevarla a la pantalla. Este libro de no ficción narra la experiencia del propio Adelstein cuando se mudó a Tokio para trabajar en un gran periódico japonés. Empezando como reportero de sucesos, Adelstein inició una investigación que descubrió un gran caso de corrupción a gran escala, enfrentándose a la yakuza. Cerca de una década después de que se iniciaran las reuniones, el proyecto ya está finiquitado pero ha cambiado bastante: originalmente iba a ser una película protagonizada por Daniel Radcliffe. Ahora es una serie con Ansel Elgort.

Elgort se dio a conocer con Baby Driver y Bajo la misma estrella, y en los meses previos a protagonizar West Side Story fue acusado por varias mujeres de agresión sexual. Esta controversia no afectó a la promoción del film de Steven Spielberg (una gran apuesta en esta carrera de los Oscar) y tampoco parece haber afectado a Tokyo Vice, la serie basada en el libro de Adelstein. Elgort acapara cada póster de la serie, y en el tráiler que HBO Max acaba de publicar es el incuestionable protagonista, viéndoselas con los actores nominados al Oscar Ken Watanabe y Rinko Kikuchi (quien se diera a conocer en Babel).

El reparto y argumento de Tokyo Vice es bastante estimulante, pero si por algo lleva cierta parte de la cinefilia ansiando su estreno es porque en él está envuelto Michael Mann, mítico realizador que lleva desde 2015, cuando Blackhat, sin dirigir nada. Mann no ha estado desocupado en estos años (en breve publicará la novela-secuela de su gran éxito Heat), pero el material se antoja especialmente diseñado para él: no solo porque las tramas policíacas sean su especialidad, sino porque Mann estuvo detrás de la serie Corrupción en Miami (cuyo título original, Miami Vice, se parece mucho a Tokyo Vice) y de su adaptación en forma de película. Es, por tanto, todo un regreso a lo que mejor sabe hacer.

Sin embargo, Mann no es la principal figura creativa de Tokyo Vice, pues solo ejerce de productor ejecutivo y dirige el episodio piloto. El showrunner, por su parte, es J.T. Rogers, guionista de la película de HBO Max Oslo. Tokyo Vice llegará a esta plataforma de streaming el próximo 7 de abril, pasando a emitirse semanalmente cada jueves, y en paralelo a la confirmación de su fecha de estreno HBO ha publicado su primer tráiler. Uno lleno de ambientes urbanos, luces de neón y tipos muy profesionales con trajes impecables. De ahí que nada pueda paliar nuestra eufórica sensación de que Michael Mann ha vuelto.

Échale un vistazo bajo estas líneas.

