'Ahora me ves 3' ficha como director a Ruben Fleischer ('Venom', 'Uncharted')

Ruben Fleischer conectó con el público por todo lo alto con Bienvenidos a Zombieland, pero esta comedia con Woody Harrelson y Jesse Eisenberg destacó por otro factor: la confianza instintiva que el director sabía despertar en los estudios. De ahí que, al margen de la tardía secuela de Zombieland que vimos hace tres años, Fleischer se haya convertido en alguien al que recurrir para asegurarse una buena taquilla y un rodaje sin complicaciones. En 2018 triunfó con un film de expectativas confusas, Venom (capaz además de lanzar todo un universo cinematográfico a la sombra de Spider-Man), y este mismo año acudió a rescatar Uncharted luego de que múltiples directores abandonaran el proyecto. El resultado: otro gran éxito en taquilla a añadir al currículum de Fleischer.

De ahí que no sea extraño que Lionsgate haya decidido recurrir al director de Gangster Squad para continuar con otra franquicia consolidada comercialmente, como es Ahora me ves. Deadline se hace eco de que Fleischer será quien dirija Ahora me ves 3, en lo que supondría una nueva colaboración con los protagonistas de Zombieland. “Hay tres cosas en el mundo que amo profundamente: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y la magia. Tener la oportunidad de trabajar con estos talentosos actores, así como con el resto del increíble reparto de Ahora me ves, es un sueño hecho realidad”, ha declarado Fleischer. Ahora me ves se centra en un grupo de magos dedicados a elaborar enrevesadísimos y espectaculares robos, y la primera entrega fue dirigida por Louis Leterrier en 2013.

Esta ya contaba con el reparto habitual: Harrelson y Eisenberg junto a Isla Fisher, Morgan Freeman, Mark Ruffalo y Dave Franco. De cara a la secuela de 2016 se unió Daniel Radcliffe ironizando sobre Harry Potter, aunque no está claro si regresarían todos para la tercera entrega. Sí ha trascendido que Seth Grahame-Smith será su guionista luego de firmar Batman: La LEGO Película y Orgullo+Prejuicio+Zombies, reescribiendo un borrador de Eric Warren Singer que, previsiblemente, incorporaría nuevos personajes. Si bien nunca ha sido apreciada por la crítica, Ahora me ves ha sido un apoyo para quienes han participado en ella, recalando Leterrier en Fast & Furious 10 mientras John M. Chu (director de Ahora me ves 2) rodaba Crazy Rich Asians o En un barrio de Nueva York.

Fleischer, por su parte, entregó las riendas de Venom a Andy Serkis tras la primera entrega, y luego del éxito comercial de Uncharted se ha consolidado como un tipo extremadamente solvente si quieres que tu blockbuster triunfe. Es muy posible que Ahora me ves 3 lo haga.

