‘Agente Stone’: de qué trata y dónde ver la nueva película de espías de Gal Gadot

El día 11 de agosto llegó a Netflix una de las grandes apuestas de la plataforma para esta segunda mitad de año, Agente Stone. La nueva superproducción protagonizada por Gal Gadot ya se ha convertido en uno de los grandes 'hit' del año tanto en España como en todo el planeta, gracias a, entre otras cosas, enormes dosis de acción.

Este thriller de espías, que se rodó en numerosos países, ya ha conquistado a millones de suscriptores e incluso puede que la plataforma haya encontrado a su propio Ethan Hunt (incluso comparte productores con Misión Imposible: Sentencia mortal Parte 1). Un trepidante viaje de dos horas con la paz mundial en juego es lo que promete la nueva colaboración de la israelí con la plataforma, en la que ya protagonizó otro de sus mayores proyectos hasta la fecha, Alerta Roja (2021).

Sinopsis de 'Agente Stone'

La agente de espionaje Rachel Stone (Gadot) trabaja paralelamente con el MI6 y para una organización global llamada The Charter, dedicada a mantener la paz mundial. Después de una intensa misión en los Alpes, la espía intentará impedir a que una hacker robe su arma más preciada y más peligrosa, un misterioso sistema de inteligencia artificial conocido como 'El Corazón'.

Reparto de 'Agente Stone'

El equipo de Gal Gadot (que no se enfundará más en el traje de Wonder Woman) está conformado por Jamie Dornan (Belfast, 2022), quien da vida al agente Parker, Paul Ready (The Terror) como el agente Bailey y Jing Lusi (Crazy Rich Asians, 2018) como la agente Yang. Además, también hay más participación internacional en el reparto, con el español Jon Kortajarena, el alemán Matthias Schweighöfer y la hindú Alia Bhatt.

Gal Gadot en 'Agente Stone' NETFLIX

La organización para la que trabaja Stone está liderada por cuatro 'reyes', cada uno con un apodo referente a los diferentes palos de la baraja de póker: el rey de corazones es Sophie Okonedo (Hotel Rwanda, 2004), al de tréboles lo encarna BD Wong (Ley & Orden), y al de espadas lo interpreta Mark Ivanir (Johnny English Returns, 2011), mientras que al rey de rombos lo da vida una leyenda viva del cine: Glenn Close.

Tráiler y dónde ver 'Agente Stone'

El tráiler de la nueva superproducción dirigida por Tom Harper (The Aeronauts, 2019) se estrenó hace varios meses, y ya dejaba entrever que iba a dar al público gran cantidad de peleas y espionaje. Agente Stone lleva siendo la película de habla inglesa más vista de la plataforma durante dos semanas consecutivas.

Mientras que en sus primeros tres días acumuló más de 69 millones de horas vistas y 33 millones de visualizaciones, en su segunda semana estas cifras aumentaron a 74 y 35 millones respectivamente. También ha sido la cinta más consumida en España en la plataforma durante este tiempo, y se ha colado en el 'top 10' de 93 países. Se puede disfrutar ya en Netflix.

