¿Afectarán las protestas por la exclusión de categorías a la celebración de los Oscar?

Ni el Oscar a Mejor película popular, ni las no nominaciones de Lady Gaga o No se habla de Bruno: si hay una polémica que gana a las demás en torno a la inminente 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood es lo ocurrido con ocho de sus categorías, las más apegadas a lo técnico/artesanal y sin tanto respaldo mediático. Will Packer, productor de la gala, anunció hace semanas que ocho premios se entregarían fuera de la retransmisión de los Oscar en ABC, contando posteriormente y durante la misma con un vídeo editado de las victorias. Las categorías que han sido marginadas son Mejor montaje, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor banda sonora original, Mejor diseño de producción, Mejor corto documental, Mejor corto de animación y Mejor corto de acción real.

Desde España tenemos razones holgadas para enfadarnos, pues tanto en banda sonora original como en corto animado hay presencia española: Alberto Iglesias por Madres paralelas y Alberto Mielgo por El limpiaparabrisas. La omisión de estas categorías responde a la ansiedad de los Oscar por el bajón de audiencia que vienen experimentando en los últimos años, resolviendo acelerar el ritmo de la gala y descartar los premios sin tanto (supuesto) interés público para retener espectadores. Esta medida se ha topado con un rechazo mayúsculo por parte de los candidatos y las asociaciones y sindicatos que les representan. Hasta el punto, según recoge Deadline, que dicho rechazo podría afectar al desarrollo de la gala, a celebrarse en la madrugada de este 27 de marzo.

Mientras que la entrega en diferido de estos premios ha merecido la crítica de Steven Spielberg o Guillermo del Toro (y provocado el abandono de la academia de Peter Kurland y Tom Fleischmann, productores asiduos de los hermanos Coen y Martin Scorsese respectivamente), se está percibiendo una movilización por parte de los artistas afectados. “Todos confiábamos en que la Academia celebraría a todos los cineastas, sin excepción”, declara Karol Urban, presidenta de la Cinema Audio Society que ejerce como portavoz del enfado de los editores de sonido. “Hay multitud de organizaciones diferentes que están trabajando para encontrar formas de evitar ser silenciadas”.

Así será la protesta

Ha sido Urban quien ha anticipado cómo será esta protesta: la idea es que los asistentes lleven sus insignias del gremio al que pertenecen y su distintivo de los Oscar al revés. Una vez ganen algún premio, esta protesta continuaría posando con la estatuilla colocada dada la vuelta, de forma que no pueda ser captado por las cámaras cuál es el nombre del premiado o de la categoría. Una forma, claro, de evidenciar esta invisibilización a la que están siendo sometidos. “A medida que se acercan los Oscar, cada vez hay más artesanos que se solidarizan. Si hay algo positivo que se desprende de esta situación tan terrible, es que nos estamos fortaleciendo cada vez más”, prosigue Urban.

Ante la pregunta de a qué viene su contrariedad si igualmente las victorias de estos premios serás emitidas durante el espectáculo en directo, Urban se muestra firme: “Porque lo que podemos decir será recortado y limitado. Todos sabemos, por ejemplo, lo importante que puede ser el montaje para una historia. Esto disminuye las voces de la categoría. Además me molesta que no se haga en directo frente a una audiencia completa. No se oirán los aplausos de apoyo a la comunidad. Eso es desgarrador”. La iniciativa está contando con un apoyo pleno, con los sindicatos correspondientes anunciando que toda insignia o estatuilla que pase por las manos de sus representantes será volteada.

“No es algo organizado. Es el boca oreja. La gente está hablando de llevar sus pines de la Academia al revés, y de sostener sus estatuillas de los Oscar al revés si ganan alguna. Algunos lo harán, otros no. Pero se está extendiendo. Se está imponiendo”, concluye otra fuente del medio estadounidense.

