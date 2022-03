"No hacemos las películas solos": Guillermo del Toro critica los cambios de los Premios Oscar

Todo el mundo que haya ganado un Oscar alguna vez o siquiera haya estado nominado te dirá que no hay nada más especial que ese momento. Ese instante en el que oyes tu nombre entre los candidatos y sientes el reconocimiento al trabajo bien hecho y al duro esfuerzo realizado durante la larga y tortuosa producción de una película. ¿Cómo podría tomarse alguien que le privaran de ese momento?

Tras anunciarse que los próximos Premios Oscar dejarían fuera hasta ocho categorías (muchas de ellas técnicas y también las relacionadas con cortometrajes) de la retransmisión en vivo de la gala, las reacciones explotaron. La última de ellas ha llegado precisamente de un hombre que sabe lo que es pelear por un Oscar y ver reconocido su trabajo, Guillermo del Toro.

El cineasta ha sido el último en indignarse ante estos cambios en los Oscar: "No hacemos (las películas) solos, las hacemos juntos, y la gente que las hizo con nosotros, se lo jugó todo en una pandemia", explica el director ganador por La forma del agua, quien añade que este era el año indicado para celebrar el trabajo de los profesionales de la industria: "Si algún año era para pensarlo, éste no era precisamente el año para no escuchar sus nombres en directo en los Oscar. Este es el año para decirlo, y decirlo fuerte".

Las declaraciones de Del Toro llegan al mismo tiempo que la Academia ha salido a aclarar lo que estos cambios supondrán para el futuro de los Premios Oscar: "La junta directiva ha discutido y acordado la necesidad de hacer cambios en la emisión, para permitir un espectáculo de celebración que no dure más de tres horas. Esa discusión ha sido continua, pero con más urgencia para el show de este año", explica la CEO de la Academia Dawn Hudson.

