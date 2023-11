Las mejores adaptaciones de Ana Frank: desde el blanco y negro de George Stevens hasta la animación belga

“¡Y basta por hoy. Estoy tan contenta de tenerte!”. Así acaba la primera entrada en el diario de Ana Frank. Unos días atrás, había sido su cumpleaños y sus padres le habían regalado un cuaderno que, trágicamente, se convertiría en una de las crónicas más descarnadas del antisemitismo, la delación y el miedo desatados por el nazismo.

Ana Frank no tenía amigos. “Nadie comprende que una muchacha de sólo trece años se sienta tan sola”, escribe la niña de ascendencia judía. Aunque había nacido en Alemania, sus padres habían huido a Ámsterdam en cuando Hitler ganó las elecciones de 1934. Allí, Ana Frank no había sido capaz de trabar amistades. La niña, de la que uno de sus tíos dijo que estaba siempre riéndose, no encontraba motivos para sonreír en Holanda. Tampoco los hallaría con el correr del tiempo.

Ana bautizó su diario con el nombre de Kitty, una encarnación de la amiga que el mundo se obstinaba en negarle. Con Kitty, Ana habló durante más de dos años.

“Hay cada vez más razones para confiar. Esto marcha. ¡Sí, verdaderamente, marcha muy bien!”, anotó la niña en julio de 1944. “Me siento demasiado alegre para ser lógica”. Hasta el refugio en el que se escondía la familia Frank, había llegado el rumor de que Hitler había sufrido un intento de asesinato. Esa fue la penúltima vez que Ana escribió en su diario.

Poco después, alguien descubrió su paradero y la familia al completo fue enviada al campo de concentración de Auschwitz y, a continuación, al de Bergen-Belsen, donde Ana murió de tifus apenas unos días antes de que el campo fuese liberado por el ejército británico. Tenía quince años.

La publicación de su diario trazó la perspectiva humana de una de los millones de víctimas del Holocausto. Los muertos en los campos de concentración, reducidos a un número y desintegrados hasta la bestialización, también tenían sueños y esperanzas que el nazismo dejó en suspenso, y muchos no pudieron reanudarlos. Ana fue uno de ellos.

“Los judíos tenían vedados los teatros y los cines, así como cualquier otro lugar de entretenimiento público”, se lamenta Ana Frank en su diario, texto que, no obstante, sería adaptado en el cine y en la televisión en numerosas ocasiones. Vemos algunas de ellas.

1. 'El diario de Ana Frank' (1959)

George Stevens acababa de encadenar la dirección de Raíces profundas (1953) con la de Gigante (1956) cuando se decidió a narrar visualmente la breve vida infeliz de Ana Frank. En un formato casi teatral que absorbe la claustrofobia que debió sentir la niña y su familia, Stevens recibió elogios por su adaptación, además de tres premios Óscar.

El diario de Ana Frank (1959) no está actualmente disponible en ninguna plataforma en España.

'El diario de Ana Frank' (1959) Cinemanía

2. 'La historia de Ana Frank' (2001)

Estados Unidos recuperó Los diarios de Ana Frank para transformarlos en esta serie de dos episodios, que cuenta en su reparto con Ben Kingsley como padre de Ana y que fue premiada con un Emmy como mejor miniserie del año.

La historia de Ana Frank (2001) no está actualmente disponible en ninguna plataforma en España.

'La historia de Ana Frank' (2001) Cinemanía

3. 'El diario de Ana Frank' (2009)

La televisión británica también quiso sumergirse en los últimos días de Ana Frank. Su apuesta fue una miniserie de cinco episodios que, en total, apenas duran dos horas. Por ello, fue candidata a dos galardones por parte de los Satellite Awards.

El diario de Ana Frank (2009) no está actualmente disponible en ninguna plataforma en España.

'El diario de Ana Frank' (2009) Cinemanía

4. 'The Diary of Anne Frank' (2016)

El director alemán Hans Steinbichler adaptó las memorias de Ana Frank en esta película cuyo diseño de producción fue nominado en los principales premios del cine germano.

The Diary of Anne Frank (2016) está disponible en SkyShowtime.

'The Diary of Anne Frank' (2016) Cinemanía

5. 'Dónde está Ana Frank' (2021)

La última adaptación hasta el momento proviene de Bélgica y es muy diferente a las anteriores. Dónde está Ana Frank cuenta, por medio de una colorida animación, la historia de Kitty, la amiga imaginaria a la que la niña se dirigía al escribir su diario. En esta película belga, Kitty despierta en el futuro y, al encontrarse aún en la casa de Ámsterdam en la que vivió junto a Ana, pero no hallar a esta allí, se embarca en la búsqueda de su amiga.

Dónde está Ana Frank (2021) está disponible en Movistar Plus.

'Dónde está Ana Frank' (2021) Cinemanía

