¿Adam Driver como Rambo? Tarantino sigue barajando cuál será su última película

Un nuevo día, una nueva ocurrencia de Quentin Tarantino. El cineasta es todo un especialista en lanzar ideas y comentarios susceptibles de acaparar titulares, y en este sentido la gira que está haciendo para promocionar su primera novela (titulada Érase una vez en Hollywood al igual que la película de la que parte) está siendo una fiesta. Entre polémicas sobre Bruce Lee y reflexiones sobre Sharon Tate, en estas entrevistas destaca un tema estrella: cuál será la última película que dirija antes de jubilarse. Tarantino está convencido de que debe retirarse del cine una vez dirija diez films, y como ya solo le queda uno, este último proyecto debe ser elegido con sumo cuidado.

El director no para de darle vueltas, y de compartir estas vueltas con los medios. En el pasado ha tanteado la posibilidad de dirigir una entrega de Star Trek (una no recomendada para menores), un tercer volumen de Kill Bill con Maya Hawke acompañando a su madre Uma Thurman, e incluso un reboot de Reservoir Dogs que cree que podría convertir en una obra de teatro. Quizá la opción más sorprendente la ha planteado recientemente en el podcast The Big Picture, al afirmar que resultaría interesante dirigir una adaptación de First Blood, la novela que David Morrell escribió en 1972 y una década después saltó al cine como Acorralado; es decir, la primera película de Sylvester Stallone como John Rambo.

Acorralado dio pie a una saga que fue alejándose paulatinamente del material de Morrell, y la idea de Tarantino es ceñirse a la novela, guardando distancia de su primera adaptación. “Si yo quisiera hacer una buena película, una que supiera que va a ser buena, cogería la novela de David Morrell de First Blood y adaptaría la novela. No la película que se hizo a partir de First Blood, sino la novela”, explicaba Tarantino, para a continuación compartir su cásting ideal: “Kurt Russell interpretaría al sheriff y Adam Driver a Rambo”. Dada su cálida relación con Russell y el hecho de que Driver ha sido marine en el ejército de los EE.UU., parece un elenco bastante adecuado.

“Cada vez que lo leo, el diálogo de la novela es tan fantástico que tengo que leerlo en voz alta. Sería tan bueno. Quiero hacer algo más que eso, pero si solo se tratara de hacer una buena película, está esa opción”, concluía Tarantino. De modo que el director está convencido de que podría hacer una excelente película a partir de First Blood, pero también es consciente de que su carrera merece ser concluida con otro tipo de encargo. Uno, posiblemente más personal, y en la estela de su aclamada Érase una vez en Hollywood.

