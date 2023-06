10 estrellas que cambiaron su físico de forma radical para protagonizar películas

“Un actor debe hacer lo que crea para dotar de vida a sus personajes”, dijo Antonio de la Torre, el intérprete masculino más veces nominado al Goya, con catorce, en la historia de España. El malagueño explicaba así el sacrificio que tuvo que enfrentar para protagonizar la película Gordos (2009): habituado a un peso que ronda los 75 kilos, de la Torre ganó 33 kilos con el propósito de encarnar a un hombre que se ganaba la vida vendiendo pastillas adelgazantes.

Estas transformaciones son cada vez más comunes en el mundo de la interpretación. No hay actor que no se rodee de un ejército de nutricionistas antes de someterse a un proceso de este tipo, que entraña graves peligros para la salud y que, en ocasiones, no salva a la película (o, incluso, al propio trabajo del intérprete) del descalabro.

Fue el caso, entre otros muchos, de 50 cent, que perdió más de 24 kilos para una película (Things fall apart) que ni siquiera llegó a estrenarse en salas; o el de Matthew Fox, que tras cinco meses a base de muslos de pollo y brócoli cocido, fue vapuleado por la crítica y su película (En la mente del asesino) apenas logró un 11% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, para algunos actores, cambiar su cuerpo ha cambiado su carrera: Veamos diez historias de sudor, lágrimas y básculas que tuvieron un final feliz.

Mathew McConaughey en 'Dallas Buyers Club'

2014 fue un año feliz para McConaughey: el estreno de la primera temporada de True Detective le recordó al mundo que no sólo era un actor atractivo que sabía hacer comedia romántica; y Dallas Buyers Club le concedió un Óscar. Esta historia basada en hechos reales, en la que interpreta a un vaquero de rodeo diagnosticado de SIDA, lo hizo merecedor de una estatuilla por la que también competía DiCaprio tras su trabajo en El lobo de Wall Street.

McConaughey perdió casi 20 kilos para conseguir un físico al borde de la consumición, que alcanzó con pequeñas dosis de pescado y verduras, cuatro veces al día.

Dallas Buyers Club Cinemanía

Charlize Theron en 'Monster'

Tres años después de que Theron fuese una mujer fatal en La maldición del escorpión de jade, ganó 13 kilos para interpretar a una asesina en serie en la película Monster. Su dieta se basó en donuts y bolsas de patatas. Su resultado, un Óscar.

Charlize Theron en 'Monster' K/W Productions

Robert de Niro en 'Toro salvaje'

Antes de que los dietistas, nutricionistas y preparadores físicos llegasen a Hollywood, Robert de Niro aceptó interpretar al boxeador Jack LaMotta en lo que sería un clásico inmortal del cine, Toro salvaje.

A falta de quirúrgicas dosis de comida y entrenamientos milimétricamente calculados, Scorsese y de Niro llegaron a un acuerdo: el rodaje de la película se interrumpiría durante varias semanas, que el actor aprovecharía para irse a Italia y comer tanta pasta como pudiese. Al regresar, su estado de salud era tan frágil que Scorsese tuvo que detener, de nuevo, el rodaje.

En total, Robert de Niro ganó más de 27 kilos, lo que suponía en aquel entonces la mayor cifra jamás alcanzada por un actor para un papel. Pero su trabajo fue más complejo: para interpretar a Jack LaMotta durante su época como boxeador en activo, de Niro se sometió a una sádica rutina de ejercicios que, entre otras proezas, le permitió hacer más de 600 abdominales al día.

El propio LaMotta dijo que Robert de Niro llegó a ser uno de los mejores veinte boxeadores de peso medio del mundo. A cambio, el actor ganó un Óscar.

Robert de Niro en 'Toro Salvaje' fotograma MGM

Vincent D'Onofrio en 'La chaqueta metálica'

Puede que no muchos recuerden que D’Onofrio de Viva la juerga (1983) y Miami Vice, un hombre esbelto y atlético, que parecía destinado a papeles muy diferentes a los que más tarde construirían su carrera. Kubrick lo cambió todo al seleccionarlo para dar vida al recluta patoso de La chaqueta metálica.

El personaje era suyo si lo quería; pero si lo quería, tendría que engordar más de 30 kilos. D’Onofrio lo hizo. “Las mujeres ni me miraban, y la gente solía repetirme las cosas porque pensaban que era estúpido”, recordaba el actor en una entrevista para Chicago Tribune.

Tras La chaqueta metálica, D’Onofrio ha actuado en más de ochenta películas y series, una trayectoria que, quizás, habría sido diferente si hubiese apostado por mantener su peso.

'La chaqueta metálica'. WARNER BROS

Christian Bale en 'El maquinista'

Bale lleva en Hollywood desde que tenía doce años y ya en 1987, protagonizó El imperio del sol, de Spielberg. En cambio, cuando en 2004, llegó a sus manos el papel de El maquinista, la carrera de Bale no vivía su mejor momento, ya que Equilibrium (2002), su última película, había sido despreciada por la crítica. El de El maquinista no era un papel más: su personaje, un hombre aquejado de insomnio, pesaba menos de 50 kilos. Y Bale, entonces, rondaba los 80.

A razón de una manzana y una lata de atún cada día durante cuatro meses, Christian Bale pudo introducirse bajo la enfermiza y siniestra piel de Trevor Reznik, un personaje que revitalizó su trayectoria y le mostró a la industria que Bale estaba dispuesto a sufrir con tal de mejorar su interpretación.

'El maquinista'

Christian Bale en 'La gran estafa americana'

Si con El maquinista no había quedado los suficientemente claro, Bale repitió gesta con La gran estafa americana, sólo que esta vez, en lugar de adelgazar una cantidad indecente de kilos, los engordó: más de 19 en total. En una rueda de prensa, Russell, el director de la película, contó que varios empleados se le acercaron durante el primer día de Bale en el rodaje. “¿Quién es ese tío?”, le preguntaban. “Es Christian Bale”, respondía él. “Acabas de darle la mano, por el amor de dios”.

'La gran estafa americana' (2013)

Natalie Portman en 'El cisne negro'

La actriz israelí tuvo que recurrir a las zanahorias para perder los nueve kilos que le sobraban para deslizarse en el tutú de Nina. Además, entrenó ocho horas al día de forma que sus habilidades como bailarina fuesen convincentes. Su premio fue, entre otros, un Óscar.

'El cisne negro' ARCHIVO

Emile Hirsch en 'Hacia rutas salvajes'

Hirsch interpretó en Hacia rutas salvajes a Christopher McCandless, un universitario que decide renunciar a su beca y a un futuro prometedor y emprende un viaje a través de América que lo llevará a Alaska. Allí, McCandless, ya rebautizado como Alexander Supertramp, tratará de vivir en consonancia con la naturaleza y según sus propios métodos sin ayuda de nadie.

Emile Hirsch perdió más de once kilos para la parte final de la película, ya que durante el resto del metraje, el peso de su personaje era similar al suyo.

Emile Hirsch en 'Hacia rutas salvajes' Universal

Edward Norton en 'American Story X'

Al igual que Antonio de la Torre, que no sólo ganó peso, sino que también tuvo que perderlo para el papel, Norton adelgazó para interpretar a Derek Vinyard antes de convertirse en neonazi, y después ganó 14 kilos de masa muscular, cuando Derek ya se había transformado en un cabeza rapada.

American History X (1998) Archivo

Tom Hanks en 'Náufrago'

Náufrago arranca con un Tom Hanks pasado de peso, precedido de una simpática y bonachona barriga. No le durará mucho: para el papel, Hanks perdió 25 kilos y no pudo afeitarse ni cortarse el pelo durante cinco meses. Como su personaje, Hanks se alimentó de cangrejos, vegetales, leche de coco y agua, una dieta que más tarde se conocería como “La dieta del náufrago”.

Tom Hanks en 'Náufrago' ARCHIVO

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.