A Jennifer Lawrence le pone de los nervios un determinado tipo de actor: "No sé cómo hablar con ellos"

Ha ganado el Oscar y es una de las actrices dramáticas más dotadas de su generación, pero Jennifer Lawrence también tiene una gran vis cómica. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera, pero Sin malos rollos es una película consagrada a ella, siendo una comedia negra dirigida por Gene Stupnitsky (Chicos buenos) que preside la cartelera de este fin de semana. Con lo que Lawrence se ha embarcado en el correspondiente tour promocional, con alguna entrevista para el recuerdo.

La actriz de El lado bueno de las cosas ha participado en el programa Hot Ones, donde el invitado tiene que responder preguntas mientras come alitas de pollo sucesivamente picantes. La tesitura es tan peculiar que las celebridades suelen tener arranques inusitados de sinceridad, aunque esto no es algo raro desde luego en Lawrence. A la actriz le han preguntado por posibles escenarios donde no se vea capaz de hacer bien su trabajo, y Lawrence se ha acordado de los intérpretes del Método.

Esta técnica salta a cada tanto al debate público, lo cual ha ocurrido con cierta asiduidad en los últimos meses por Succession: Jeremy Strong es un ferviente creyente en los resultados de meterse hasta las últimas consecuencias en los personajes, mientras que su compañero de reparto Brian Cox considera que es una estupidez. Lawrence no entra ahí, pero sí admite que le produce nerviosismo trabajar con este tipo de actores.

“Me pondría nerviosa trabajar con un intérprete de Método. No tendría ni idea de cómo hablar con ellos, en plan, ¿tengo que seguir en el personaje? Eso me pondría de los nervios”, cuenta la actriz de Sin malos rollos. Curiosamente solo tiene buenas palabras para Christian Bale, actor conocido por la extenuante preparación de sus papeles. De hecho engordó bastantes kilos para la película donde trabajó con Lawrence hace años: La gran estafa americana, dirigida por David O. Russell.

Lawrence aprendió una valiosa técnica gracias a Bale: una que por suerte no pasaba por quedarse en el personaje durante todo el rodaje. “Siempre había sido muy de encendido/apagado hasta que trabajé con Christian Bale”, explica. “Me di cuenta que cuando faltaban 10 segundos para la acción y que la cámara empezara a rodar, él empezaba a prepararse. Lo vi y pensé ‘parece una buena idea’. Así que empecé a hacerlo”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.