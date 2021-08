A Tom Cruise le roban el coche en el rodaje de ‘Misión Imposible 7’

La producción de una película nunca hizo tanto honor a su título. Misión Imposible 7, dirigida por Christopher McQuarrie en su tercera aportación a la saga, se topó con su primer gran contratiempo cuando la crisis del COVID-19 exigió tanto la paralización del rodaje como la búsqueda de una localización alternativa a Italia, pero este solo fue el inicio de una larga cadena de infortunios que podría estar minando poco a poco el proverbial entusiasmo de Tom Cruise. Su protagonista y productor, que meses más tarde acaparó titulares por la colosal bronca que le echó a unos miembros del equipo que no estaban cumpliendo el protocolo anti-COVID.

Sumando a esto nuevas pausas en el rodaje cuando algún trabajador daba positivo, la polémica por un puente milenario de Polonia que no llegaron a demoler, y la final decisión de no rodar Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8 de forma consecutiva, está claro que el camino no ha sido fácil, y en vísperas de que el rodaje concluya se ha topado con una desagradable guinda. Según cuenta (y hemos de tomarnos con la prudencia habitual) The Sun, a Cruise le han robado el coche durante el rodaje de la séptima aventura de Ethan Hunt. Ha ocurrido en Birmingham, frente al hotel donde se hospeda el intérprete a poca distancia del set.

Al parecer alguien se llevó su coche (un BMW X7) mientras grababa en un centro comercial que oficia de aeropuerto de Abu Dhabi, hackeando el vehículo con un clonador de frecuencias que imitaba la llave digital. Gracias a su sistema de seguimiento el BMW no pudo ir muy lejos del aparcamiento, y fue recuperado por las autoridades para toparse con una desagradable sorpresa al margen de no hallar al ladrón: el equipaje de Cruise, con un valor conjunto de varios miles de euros, había desaparecido. Por el momento no se ha producido ningún arresto, y la policía se muestra sorprendida ante la habilidad del asaltante, que se hizo con el control del vehículo en tiempo récord.

Misión Imposible 7 vuelve a estar protagonizada por Cruise en compañía de Ving Rhames, Simon Pegg y Rebecca Ferguson (que concluyó recientemente su parte del rodaje y también volverá para la octava entrega), y contará con las incorporaciones de Hayley Atwell y Pom Klementieff. La película, si no se produce ningún otro percance, se estrena el 27 de mayo de 2022.

