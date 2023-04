A Elijah Wood le preocupa un poco que Warner haga más películas de 'El señor de los anillos'

Los derechos de la obra de Tolkien son tan codiciados que hoy en Hollywood hay dos grandes estudios que poseen parte de ellos. Por un lado está Amazon, que aprovechó cada mínimo resquicio para montar una superproducción del calibre de El señor de los anillos: Los anillos de poder (actualmente rodando su segunda temporada), y por otro Warner Bros. Discovery, que a través de New Line le financió a Peter Jackson las seis películas que dirigió, entre El señor de los anillos y El hobbit.

La existencia reciente de Los anillos de poder debe de haber animado a Warner a sacarle más partido a la parte del legado de Tolkien que sigue bajo su control, de modo que la major ultima los preparativos del film animado La guerra de los Rohirrim, sobre el pasado del Abismo de Helm. También está desarrollando nuevas películas ambientadas en la Tierra Media, poniendo a punto un conflicto directo con Amazon donde lo menos importante parece ser el aprecio por las creaciones de Tolkien.

Esto es algo que a Elijah Wood, quien interpretara a Frodo Bolsón en El señor de los anillos (y brevemente en El hobbit), le preocupa lo suyo. El actor, que ahora mismo promociona su incorporación a la nueva temporada de Yellowjackets, ha reflexionado con GQ sobre las sensaciones que le despierta esta fruición de Warner por volver a El señor de los anillos. En general apoya la idea, pero le preocupa algo.

“Me fascina y emociona, espero que salga bien. Me sorprende aunque bueno, no sé por qué me sorprende, por supuesto iba a haber más películas. En el centro de todo está el deseo de ganar mucho dinero”, reconoce Wood. “No es que los ejecutivos piensen ‘hagamos arte impresionante’. Por supuesto es comercio. Pero el gran arte puede surgir del comercio. Ambas cosas no son excluyentes”.

La cuestión es que, aunque El señor de los anillos de Jackson arrasara en taquilla, el impulso que puso en pie las películas era muy distinto. “El señor de los anillos no salió de ahí. Surgió de la pasión por los libros, del deseo de verlos en la pantalla. Y espero que eso sea lo que, en última instancia, impulse las siguientes películas. Espero que esa motivación esté en el núcleo cuando contraten a los guionistas y a los directores: que sientan pasión por el material de Tolkien y entusiasmo por explorarlo”.

En otra entrevista a Wood le preguntaron si querría volver a interpretar a Frodo de surgirle la oportunidad, y como al fin y al cabo es muy fan de la historia, el actor contestó: “No lo sé, pero si hay más películas en las que Frodo pueda participar me encantaría”. Quizá, si la oferta proviene de Warner, el intérprete sí quiera dejarse llevar por el entusiasmo.

