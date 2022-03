Volvamos atrás en el tiempo, a esa era dorada entre mediados de los años 90 y principios de los 2000, cuando las pandemias sonaban a película de sábado por la tarde y las amenazas nucleares a pasado. Por aquel entonces, una nueva generación de actrices y actores comenzó a conquistar la pantalla, ya fuera en cine o televisión, a través de slashers, comedias románticas o las siempre recurrentes ficciones familiares y adolescentes.

Eran los Zendaya, Jacob Elordi, Emma Mackey o Timothée Chalamet del momento, aunque ya casi no te acuerdes de ellos. Recordamos (y, en algún caso, reivindicamos) a 5 actrices y 5 actores que prometían conquistar Hollywood hace dos décadas, pero terminaron siendo apartados, ya fuera por decisión propia o ajena. Además, nunca es tarde para resurgir; o, si no, mirad a Winona Ryder.

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar no debería necesitar presentación. Tampoco merece estar aquí. ¡Es Buffy! La actriz reventó prejuicios machistas con estacas y patadas laterales en esa Buffy, cazavampiros que por fin dio a una heroína rubia (y sin un pelo de tonta) la responsabilidad de salvar el mundo. Sé lo que hicisteis el último verano, Scream 2 o esa maravillosa Crueles intenciones donde robaba todos los focos también la consagraron a finales de los 90.

Desgraciadamente, en el siglo XXI, dejando de lado a esa pijísima Daphne Blake a la que dio vida en una Scooby Doo escrita por James Gunn, o su consolidación como scream queen en El grito, la neoyorquina se ha limitado a papeles menores en televisión (en la serie Ringer hacia doblete) y algún que otro trabajo de doblaje. Al menos, siempre será Buffy Summers, y eso no lo puede decir cualquiera.

Ryan Phillippe

Viejo conocido de Gellar, con quien compartió incestos (Crueles intenciones) y desfiles sangrientos (Sé lo que hicisteis el último verano), Phillippe estaba destinado a convertirse en el próximo Brad Pitt. Sin embargo, lo bueno no siempre se pega y atinó mucho menos que su ex, Reese Witherspoon, a la hora de encarar una carrera profesional más madura.

No le han faltado papeles en proyectos reconocidos como Crash e incluso ha trabajado a las órdenes de Clint Eastwood (Banderas de nuestros padres), pero su fama actual, lejos de la descomunal que se esperaba de él, se la debe a la pequeña pantalla, donde ha protagonizado ficciones como El tirador o Big Sky.

Denise Richards

En menos de cinco años, Denise Richards protagonizó la sátira espacial Starship Troopers (Las brigadas del espacio), el thriller erótico Juegos salvajes y la comedia negra Muérete bonita, y se convirtió en 'chica Bond' en El mundo nunca es suficiente. ¿Cómo se torció tanto la cosa con el cambio de siglo?

Dejando de lado su tormentosa relación con Charlie Sheen, cuyos detalles acabaría compartiendo en el reality Denise Richards: It's Complicated, o su paso por Dancing with the Stars, la actriz fue desapareciendo del panorama hollywoodiense. La televisión la ha rescatado a través de series como Belleza y poder, Paper Empire o Glow & Darkness, actualmente en postproducción, aunque nada comparado a su apogeo en los 90.

Freddie Prince Jr.

Hijo del comediante y actor neoyorquino Freddie Prinze, el marido de Sarah Michelle Gellar fue uno de los niños bonitos de los 90. Además de salvarse del garfio del rencoroso asesino protagonista en Sé lo que hicisteis el último verano (seguimos sin explicarnos cómo), protagonizó la emblemática comedia adolescente Alguien como tú.

Con el cambio de siglo, siguieron por unos años las dramedias románticas como Esta chica me pone, junto a Julia Stiles; Cómo perder la cabeza, de Mark Waters; o Chicos y chicas. ¿Su mejor película? Tal vez Scooby Doo. ¿Su mejor papel? El de Sandy, el adorablemente canguro de Emma, que recita poemas y toca la flauta, en Friends. También ha prestado su voz en series como Star Wars Rebels y ha participado recientemente en Punky Brewster o Robot Chicken.

Jennifer Love Hewitt

Novia de América, reina del grito y musa de Enrique Iglesias: Jennifer Love Hewitt iba a comerse el mundo en los 90. En 1995 llegó su gran oportunidad con la exitosa serie familiar Cinco en familia, y se afianzó como una de las actrices más prometedoras de su generación gracias a otros títulos cinematográficos como la comedia romántica Sin control, su consolidación como scream queen en Sé lo que hicisteis el último verano y su secuela, la comedia juvenil Ya no puedo esperar o aquel musical incatalogable con Will Ferrell: The Suburbans.

Con el siglo XXI, llegarían Las seductoras, junto a una astuta e irresistible Sigourney Weaver, o Garfield: La película, aunque su papel más reconocido sería el de Melinda Gordon en la ficción televisiva Entre fantasmas. Desde entonces, la hemos podido ver en pequeña pantalla, en series como The Client List, el fenómeno policíaco Mentes criminales o la más reciente 911, pero reconoce estar más centrada en su familia.

Josh Hartnett

Tras enamorar en Las vírgenes suicidas, Hartnett fue presentado en los primeros 2000 como futura estrella robacorazones en grandes producciones bélicas como Pearl Harbor, Black Hawk derribado o la comedia romántica 40 días y 40 noches, e incluso tanteó ser Batman para Christopher Nolan. Tuvo un papel breve pero significativo en Sin City y protagonizó La dalia negra, de Brian De Palma, así como la serie Penny Dreadful.

Si bien es cierto que el actor ha ido alejándose de los grandes blockbusters hollywoodienses (y de Los Ángeles, pues ahora vive en Inglaterra), no ha dejado de trabajar con grandes directores, como Guy Ritchie en Despierta la furia y Nolan en la próxima Oppenheimer. Aunque te parezca que ha desaparecido, solo se ha vuelto más selectivo.

Julia Stiles

Pese a llevar actuando desde los 12 años, el título que catapultó a Julia Stiles fue esa 10 razones para odiarte, una de las mejores comedias adolescentes de la historia del cine, en la que dedicaba poemas cargados de amor, feminismo y mala leche a un Heath Ledger aparentemente duro y muy cantarín.

Llegaron los 2000 y por unos años se codeó con Julia Roberts en La sonrisa de Mona Lisa, vivió un romance real adelantándose a las monarcas de Netflix en El príncipe y yo y hasta probó suerte en el espionaje internacional en la saga Bourne. Pese a que nunca ha dejado de apostar por proyectos interesantes (en la última década la hemos visto en ficciones tan alabadas como Dexter, El lado bueno de las cosas o Estafadoras de Wall Street), ya no se prodiga tanto como antes en pantalla.

Skeet Ulrich

Si algo le debemos a Riverdale es la segunda oportunidad que ha dado a estrellas de los 80 y los 90 como el fallecido Luke Perry, Molly Ringwald, Mädchen Amick o Skeet Ulrich, entre otros. Este último fue uno de los rostros más populares a partir de mediados de los 90 gracias a títulos como Jóvenes y brujas, Boys, Scream, Mejor... imposible o Asalto final.

Aunque en las dos últimas décadas se ha pasado por series veteranas como CSI: Nueva York o Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, y alguna que otra película, sobre todo para televisión, ha sido el papel de FP Jones, padre de Jughead, el que le ha devuelto la fama.

Alicia Silverstone

Da igual los años que pasen desde el estreno de Clueless (Fuera de onda); esta adaptación de la Emma de Jane Austen sigue siendo tan reivindicable, disfrutable y maravillosa como en los 90. Alicia Silverstone brilló como nunca en la piel de Cher, una heroína con falda amarilla de cuadros escoceses y capa de Chanel, bajo la dirección de Amy Heckerling.

Sin embargo, no tuvo tanta suerte como su interés amoroso en el filme, Paul Rudd, y ni siquiera el cine de superhéroes (dio vida a Batgirl en Batman y Robin) recondujo su carrera. Entre sus últimos trabajos, la hemos podido ver en la comedia romántica La hermana del novio o la serie El club de las canguro. Si la echas de menos, te aconsejamos que la sigas en TikTok. Cher estaría orgullosa de sus vídeos:

Jonathan Taylor Thomas

Randy Taylor (Un chapuzas en casa) encumbró a este niño prodigio, convirtiéndolo en el chico de oro de los 90, acapara-carpetas y portadas de revistas adolescentes. Prestó su voz al pequeño Simba en El rey león, y protagonizó comedias infantiles como El novio de mi madre, la familiar Jóvenes aventureros o la película navideña Vuelve a casa por Navidad, si puedes..., con Jessica Biel.

Con el cambio de siglo, compaginó cameos en Veronica Mars o Smallville con sus estudios en Harvard, Columbia y St. Andrew (Escocia). Su último papel fue hace casi diez años, en la serie Uno para todas, en la que se reencontraba con Tim Allen. Desde entonces, poco más se sabe de él, aunque en 2017 se sumó al Sindicato de Actores de Cine, que representa a trabajadores de la industria, por lo que todo indica que sigue vinculado al entretenimiento, aunque detrás de las cámaras.

