Qué fue de Jennifer Love Hewitt, la actriz que te enamoró en los 90

Niña prodigio, reina del grito, novia de América, musa de Enrique Iglesias. Se dice pronto. Jennifer Love Hewitt (Texas, 1979) era una de las actrices más solicitadas a finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI. Sin embargo, en los últimos años, la intérprete ha desaparecido del radar, dejándose ver solo en contadas ocasiones en la pequeña pantalla. ¿Qué ha sido de ella?

Aprovechamos el 43 cumpleaños de la texana para repasar su carrera artística que, aunque parezca mentira, arrancó con tan solo 3 años, cuando entonó The Greatest Love of All en una exposición de ganadería. La pequeña Jennifer dejó asombrados a los presentes con su talento innato y dos años más tarde ya perfeccionada este don entre clases de claqué, jazz y baile.

Tratándose de un prodigio tan precoz, no es de extrañar que a los 10 años se mudara a Los Ángeles, donde pronto protagonizó anuncios y dio comienzo a su andadura en varias series de televisión como Kids Incorporated (1989), de Disney Channel, Shaky Ground (1992) o The Byrds of Paradise (1994). Por no hablar de aquella campaña promocional de calzado que protagonizó junto a Michael Jackson en 1898 para LA Gear.

Michael Jackson y Jennifer Love Hewitt para LA Gear. Cinemanía

Ha nacido una estrella

Sin embargo, sería en 1995 cuando le llegaría su gran oportunidad con la exitosa serie familiar Cinco en familia, donde daría vida a Sarah Reeves, la novia intermitente de Bailey (Scott Wolf).

En los cinco años que estuvo dando vida a Sarah, primero en la serie original y después en el spin-off El tiempo de tu vida (1999) que tan solo duró un año, Jennifer Love Hewitt se afianzó como una de las actrices más prometedoras de su generación gracias a títulos como la comedia romántica Sin control (1997), su consolidación como scream queen en Sé lo que hicisteis el último verano (1997) y su secuela, la comedia juvenil Ya no puedo esperar (1998) o aquel musical incatalogable con Will Ferrell: The Suburbans (1999).

'Sé lo que hicisteis el último verano', 'Las seductoras' y 'Entre fantasmas' Cinemanía

Con el cambio de siglo, llegarían Las seductoras (2001), junto a una astuta e irresistible Sigourney Weaver, el videoclip de Hero de Enrique Iglesias, o Garfield: La película (2004), aunque su papel más reconocido sería el de Melinda Gordon, con el don de comunicarse con los espíritus en la ficción televisiva Entre fantasmas (2005).

Del estrellato al anonimato

En la última década, Jeniffer Love Hewitt ha mantenido un perfil profesional más bajo, dedicándose sobre todo a proyectos en la pequeña pantalla. Entre sus trabajos televisivos más destacados encontramos The Client List (2012), el fenómeno policíaco Mentes criminales (2014) o la más reciente 911 (2018), en la que interpreta a Maddie Kendall, una operadora novata y hermana del bombero al que da vida Oliver Stark.

No se ha prodigado tanto en gran pantalla en los últimos años, aunque a principios de la década pasada protagonizó el drama Café (2011), dirigida por Marc Erlbaum, y la comedia romántica Una novia muy especial (2012), de Bryan Fogel.

Por lo demás, ha seguido dedicándose a la actuación, aunque ha abandonado su faceta musical, en la que firmó cuatro discos. Casada con el actor Brian Hallisay, con quien tiene tres hijos, Jennifer Love Hewitt se ha vuelto más selectiva en sus proyectos. Tampoco es excesivamente activa en redes, donde comparte sobre todo mensajes y vídeos divertidos. Para prueba, este:

Así, pese a seguir ligada profesionalmente al mundo del entretenimiento, la estrella está ahora más centrada en su vida familiar. Afortunadamente, nos ha regalado papeles tan icónicos como esas Sarah Reeves, Julie James o Melinda Gordon que siempre nos recordarán por qué esta niña prodigio, reina del grito, novia de América y musa de Enrique Iglesias nos enamoró a finales de los 90 y principios de los 2000.

