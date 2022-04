30 miniseries para hacer una maratón en Semana Santa

El seguimiento de una serie a lo largo de varias temporadas conlleva un compromiso de constancia e inversión de tiempo en una sociedad cada vez más acelerada. Esto ha sido clave precisamente para el auge de formatos como las miniseries, por las que las plataformas apuestan fuerte.

La Semana Santa se convierte en un momento ideal para que los espectadores disfruten así de algunas de las mejores ficciones actuales que servicios de streaming como Netflix, HBO Max o Disney+ ofrecen a sus suscriptores.

Pam & Tommy

Dónde ver: Disney+

Serie que recoge la historia real de la tormentosa relación de Pamela Anderson y Tommy Lee, quienes son interpretados por unos inmensos Lily James y Sebastian Stan. Un fiel reflejo de sus locuras: desde su casamiento tan solo 96 horas después de conocerse al controvertido sex tape que dio la vuelta al mundo.

Estación Once

Dónde ver: HBO Max

Basada en la profética novela homónima de 2014 de Emily St. John Mandel, la serie narra cómo una serie de supervivientes reconstruyen su vida después de una devastadora pandemia. Patrick Somerville (Maniac) se sitúa como creador de la ficción para la que contaba con Mackenzie Davis (Terminator: Destino oscuro).

Nine Perfect Strangers



Dónde ver: Amazon Prime Video

Nicole Kidman encabeza el reparto de una ficción en la que nueve personas acuden a un costoso retiro espiritual durante 10 días. La actriz interpreta a una mujer rusa al frente de Tranquillum House, que resultará ser algo muy diferente a lo que aparenta. La miniserie adapta la novela de Liane Moriarty.

Los diarios de Andy Warhol

Dónde ver: Netflix

Docuserie sobre el polifacético artista Andy Warhol, quien después de ser disparado en 1968 comenzó a plasmar sus sentimientos en una serie de diarios. Una verdadera revelación de algunos de los mayores secretos de estos manuscritos, que también cuenta con las intervenciones de personalidades como Deborah Harry, Julian Schnabel o David LaChapelle.

The Shrink Next Door

Dónde ver: Apple TV+

Miniserie basada en hechos reales que narra la extraña relación entre el 'psiquiatra de los famosos' Isaac 'Ike' Herschkopf (Paul Rudd) y su paciente de muchos años Martin 'Marty' Markowitz (Will Ferrell). Una relación entre doctor y paciente que terminaba traduciéndose en abuso de poder y manipulación.

Un escándalo muy británico

Dónde ver: HBO Max

Miniserie basada en el famoso divorcio y escándalo sexual entre los duques de Argyll en los años 60, donde no faltaron las fotos subiditas de tono y las trampas en los juicios. Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión) y Claire Foy (The Crown) protagonizan a este matrimonio malavenido.

La sangre helada

Dónde ver: Movistar Plus+

Jack O'Connell y Colin Farrell se adentran en una serie de aventuras marinas en la serie basada en la obra de Ian McGuire, donde un ex cirujano se inscribe para realizar una expedición ballenera al Ártico en pleno siglo XIX. Allí se encontrará con un arponero, que resultará ser un verdadero psicópata.

El ferrocarril subterráneo

Dónde ver: Amazon Prime Video

Adaptación de la aclamada novela de Colson Whitehead, realizada por el oscarizado Barry Jenkins. Una crítica demoledora y fantástica contra la xenofobia a través de una red clandestina de comunicación que ayuda a escapar a los esclavos afroamericanos de las plantaciones en el sur de EE UU.

¿Quién es Anna?



Dónde ver: Netflix

La célebre Shonda Rhimes habla en su nueva serie sobre la estafadora Anna Delvey, quien durante años engaño a la jet set de Nueva York con identidades falsas y una personalidad encantadora. Julia Garner se introduce en la piel de la supuesta millonaria y estrella de Instagram, cuya historia salía a la luz gracias al reportaje de la periodista yanqui Jessica Pressler.

La edad de la ira

Dónde ver: Atresplayer

La novela homónima de 2011 de Nando López inspiraba la construcción de esta miniserie, donde un adolescente es acusado del asesinato brutal de su padre. Todos se cuestionarán en su instituto el porqué un chico tan tranquilo ha cometido este horrible crimen, algo que nos adentrará en los instantes previos junto a sus amigos más cercanos. La edad de la ira está protagonizada por Manu Ríos (Élite).

Dr. Death

Dónde ver: Rakuten TV y StarzPlay (Amazon Prime Video)

Una serie de médico nunca resultó tan aterradora. Basada en hechos reales, Dr. Death aborda el paso del doctor Christopher Duntsch (Joshua Jackson, en la ficción) de estrella de la neurocirugía a asesino. Sus pacientes terminarían saliendo del quirófano mutilados o muertos. Algo que llevó a varios neurocirujanos y policías a ir tras sus pasos para detener la sangría.

It's a sin

Dónde ver: HBO Max

Russell T. Davies (Doctor Who, Queer as Folk) está detrás de la celebrada miniserie de 2021 protagonizada por el cantante y actor Olly Alexander. Un relato de las vidas de cinco amigos en el Londres de los años 80, donde el SIDA causó un verdadero drama dentro del colectivo LGTBI.

El código que valía millones



Dónde ver: Netflix

Años 90, un artista y un hacker de Berlín inventan una nueva forma de mirar el mundo gracias a las imágenes de la NASA. Tras unos años, estos se ven obligados a demandar a Google por utilizar su patente, un algoritmo que la compañía internacional copiaba presuntamente para la creación de Google Earth.

Cómo meterse en un jardín

Dónde ver: HBO Max

Olivia Colman y David Thewlis protagonizan esta tragicomedia policíaca, donde un matrimonio encuentra dos cadáveres enterrados en el jardín de su casa. Esto provoca que los medios empiecen a perseguirles, mientras la investigación avanza. Un momento en el que la imaginación de Susan ayudará a crear una realidad alternativa en la que ellos son los héroes.

American Rust



Dónde ver: Movistar Plus+, Fubo TV

Del cocreador de The Looming Tower llegaba en 2021 American Rust, la serie de Showtime y Paramount+ que nos trasladaba a un gran drama en las entrañas de Pensilvania (EE UU). Un espectacular Jeff Daniels interpreta al jefe de policía de una ciudad en la que el hijo de la mujer a la que ama es acusado de asesinato, algo que creaba un sentimiento contradictorio en el protagonista.

El asesino improbable

Dónde ver: Netflix

Miniserie basada en la obra de Thomas Pettersson sobre el asesinato de Olof Palme en 1986, el primer ministro de Suecia. Su presunto ejecutor Engström logró eludir a la justicia hasta su muerte, debido a su inteligencia y la incomprensión de las autoridades. Robert Gustafsson (El abuelo que no pagó la cuenta y se largó) se introduce en la piel de este hombre.

Los crímenes de Pembrokeshire

Dónde ver: Movistar Plus+

Luke Evans interpreta al jefe de un departamento de detectives que reabre el expediente de dos casos sin resolver en los años 80. Las técnicas recientes aplicadas a estos determinarán que los crímenes están relacionados con unos robos recientes. A partir de entonces, las autoridades tendrán que indagar acerca de esto antes de que el presunto responsable salga de prisión. Una miniserie que adapta la obra del mismo nombre de Jonathan Hill y Steve Wilkins.

La asistenta

Dónde ver: Netflix

Las actrices Margaret Qualley Andie MacDowell (madre e hija) interpretaban a una familia en la serie inspirado el libro autobiográfico de Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. Una miniserie en la que una madre soltera debe trabajar limpiando casas para sacar adelante a su vástago, mientras lucha contra la indigencia y la burocracia estadounidense.

The Beatles: Get Back

Dónde ver: Disney+

Cuando creíamos que ya habíamos visto todo sobre los Beatles, la docuserie de Peter Jackson revela metraje nunca antes visto sobre el cuarteto de Liverpool. La producción ofrece material inédito sobre las grabaciones del álbum Let It Be, el último concierto en directo del grupo y los conflictos ocasionados por su mánager Allen Klein.

Libertad

Dónde ver: Movistar Plus+

Lanzada de forma simultánea en formato largometraje para cines y en miniserie para Movistar, la serie creada por Enrique Urbizu se ambienta en el siglo XIX. La Llanera intenta recuperar el tiempo perdido con su hijo después de 17 años encarcelada y amenazada con el garrote vil. Sin embargo, los bandoleros y los escopeteros del Gobernador irán en su búsqueda. La ficción está protagonizada por Bebe e Isak Férriz.

Bodyguard

Dónde ver: Netflix

Richard Madden (Juego de tronos) interpreta al guardaespaldas de la la ministra Julia Montague (Keeley Hawes), con la mantiene una posición antagónica política. Sin embargo, la amenaza de la vida de la mandataria provoca un acercamiento entre ambos y la revelación de una serie de secretos de Estado.

Mare of Easttown

Dónde ver: HBO Max

Ganadora de 4 premios Emmy en 2021, la serie protagonizada por Kate Winslet continúa las vivencias de la detective Mare Sheehan. Una mujer que tendrá que investigar el caso de un asesinato en un pequeño pueblo de Pensilvania (EE UU), mientras intenta que su propia vida personal no se haga añicos.

Clickbait

Dónde ver: Netflix

Directa desde Australia llegaba en 2021 la serie protagonizada por Adrian Grenier (Entourage (El séquito), quien interpretaba a un padre de familia secuestrado y obligado a participar en un macabro juego online, donde un cartel supone una verdadera declaración de intereses: "a los 5 millones de reproducciones moriré".

Small Axe

Dónde ver: Movistar Plus+

Steve McQueen denunciaba también el racismo sistemático a través de una antología de cinco episodios, cuya duración bien podría considerarlos como cinco filmes interconectados. Un viaje por la comunidad negra de Londres a través de las décadas de los años 60, 70 y 80, con actores de la talla de Shaun Parkes, Letitia Wright y John Boyega.

Dopesick: Historia de una adicción

Dónde ver: Disney+

Basada en la en el libro Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America de Beth Macy, la miniserie nos sitúa en el epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides que se libra en Estados Unidos. Una trepidante contienda que nos trasladrá de las juntas de la sala de Purdue Pharma, los despachos de la DEA y una comunidad minera del estado de Virginia.

Los últimos días de Ptolemy Grey

Dónde ver: Apple TV+

Samuel L. Jackson protagoniza el testimonio del enfermo nonagenario Ptolemy Grey, quien pierde a su cuidador de confianza y se sumerge en la demencia y la soledad. La adolescente huérfana Robyn (Dominique Fishback) llegará para hacerse cargo de él, mientras descubren un tratamiento que pueden restaurar los recuerdos afectados. Un hecho que destapará el impresionante pasado del hombre.

Una historia muy real

Dónde ver: Netflix

Kevin Hart y Wesley Snipes encabezan el elenco de la serie creada por Eric Newman, que nos cuenta la confrontación entre dos hermanos en Filadelfia (EE UU). Kid es un humorista que verá cómo Carlton intenta sabotear su vida, por lo que tendrá que buscar una escapatoria.

Secretos de un matrimonio

Dónde ver: HBO Max

Uno de los retratos más amargos y verídicos sobre las relaciones sentimentales llegaba en 2021 con la miniserie que contaba en los papeles centrales con Jessica Chastain y Oscar Isaac (y que dio de qué hablar durante su paso por Cannes). Una adaptación de la serie homónima de los 70 del maestro Ingmar Bergman, que exploraba el deseo, la monogamia y el divorcio.

DMZ

Dónde ver: HBO Max

Brian Wood creaba en 2005 la obra gráfica DMZ, que recoge una sociedad distópica de un EE UU futurista y enfrentado a una guerra civil. De esta forma, Manhattan se convertía en una zona desmilitarizada en los cómics del sello Vertigo (DC Comics). Ahora, Rosario Dawson se introduce en este contexto movidito en su adaptación para la TV.

Nuevo sabor a cereza

Dónde ver: Netflix

Una escena de sexo y un reto de Tik Tok popularizaban la serie creada por Nick Antosca (The Act) y Lenore Zion sobre Lisa Nova (Rosa Salazar), una aspirante a directora de cine en Los Ángeles de 1990. Un viaje de venganza sobrenatural que muy pronto se descontrola.

