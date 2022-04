30 años después, la niña del abrigo rojo de ‘La lista de Schindler’ presta ayuda a los refugiados ucranianos

Cuando tenía tres años, Oliwia Dabrowska fue elegida para un papel clave en La lista de Schindler. Steven Spielberg había concebido la totalidad de este film en blanco y negro con una llamativa excepción: el abrigo rojo que llevaría el personaje de Dabrowska, Genia. Dabrowska, polaca, sería una niña judía que Oskar Schindler (Liam Neeson) divisaba el gueto de Cracovia, distinguiéndose en medio de la masacre que los nazis. Aunque Genia aparecía más tarde muerta, su visión había sido lo que motivó a Schindler a aprovechar sus contactos en la Alemania nazi para salvar a multitud de judíos del Holocausto. El abrigo rojo de Dabrowska se convertía, pues, en un símbolo de esperanza en tiempos de barbarie.

Era 1993, y Spielberg le recomendó a la joven Dabrowska que no viera la película hasta mínimo haber cumplido 18 años. Cuando tenía 11, sin embargo, Dabrowska se atrevió a verla y quedó traumatizada, para posteriormente hacer las paces con el legado que Spielberg había depositado sobre sus hombros. Hoy, según recoge Deadline, Dabrowska lo ha asimilado al punto de movilizarse para ayudar en la crisis humanitaria de Ucrania, invadida por el gobierno ruso de Vladimir Putin. Así es como Dabrowska (que tres años después de La lista de Schindler aparecería en un thriller polaco titulado Gry uliczne para apartarse definitivamente del cine) se ha presentado como voluntaria para ayudar a los civiles ucranianos que quieran atravesar la frontera entre Polonia y su país.

El pueblo ucraniano está siendo asesinado, y Dabrowska ha decidido ayudar en la medida que pueda a quienes quieran entrar en su país. Ha documentado el proceso holgadamente en las redes sociales: el pasado 9 de marzo la antigua actriz, que hoy cuenta con 32 años, compartió en redes sociales la representación de una escena de La lista de Schindler donde el color rojo de su abrigo había pasado a ser azul, para hacerse eco de la bandera de Ucrania. “Ella siempre fue símbolo de esperanza. Que vuelva a serlo”, escribía. En los días siguientes Dabrowska se desplazaba a la frontera polaco-ucraniana para atender a los refugiados, y pedía ayuda internacional en su nombre dentro de otra publicación.

“Necesitamos vuestra ayuda en la frontera polaco-ucraniana. Cualquier cosa sirve: necesitamos donaciones materiales y financieras, también puedes ser voluntario para ayudar en persona. La situación es dramática: yo también soy voluntaria aquí, en la frontera, y lo he visto con mis propios ojos”. Dabrowska está asistiendo en primera línea al conflicto bélico, de modo que no dudó en hacerse eco de uno de sus episodios más devastadores: “Hoy Rusia ha bombardeado Yavoriv. A solo 20 kilómetros de Polonia. ¡Tan cerca! Tengo miedo, pero eso solo me motiva más para ayudar a los refugiados”.

Dabrowska también habló de una madre ucraniana a quien había ayudado a desplazarse, en compañía de sus hijos, a la frontera de Polonia con Alemania: “Normalmente transportamos a los refugiados de nuestra zona, pero esta vez no podíamos negarnos. Estaban desesperados por llegar con su hermana. Esos niños… dios mío, apenas puede contener las lágrimas”. “No tengo palabras para contaros todo lo que ahí. Pero nadie puede imaginar esta pesadilla en los ojos de esas personas”, revelaba en otra publicación.

La última publicación de Dabrowska data de este miércoles, y la muestra en compañía de su madre trabajando en la obtención de kits de primeros auxilios para los soldados ucranianos. Quien fuera la icónica niña del abrigo rojo en La lista de Schindler explica que, junto a su madre, están “ayudando activamente a los refugiados, física o de forma online”.

