10 razones por las que convertirte en un Filmmaker

Películas, cortometrajes, series, documentales, animación, fashion films, publicidad, podcast, videoclips, redes sociales, videoarte… la variedad de formatos audiovisuales es cada vez más amplia. Y, con ella, la cantidad de oportunidades laborales dentro de este sector; incluyendo diferentes vocaciones, intereses y cargos. Hace tiempo que dedicarse a esta industria ya no se limita únicamente a puestos como dirección, montaje, vestuario, interpretación o sonido; sino que la magnitud y las opciones de este universo van ahora mucho más allá.

Conscientes de este contexto, la ECAM amplía su catálogo de posgrado para el próximo curso, cuyo periodo de selección está a punto de acabarse, con el Programa Avanzado para Filmmakers. El objetivo de este nuevo máster es formar a profesionales proporcionándoles una visión global del medio y las herramientas necesarias para desarrollar y producir contenidos de forma autónoma.

El cine, que se erige como máximo exponente del lenguaje audiovisual, ejerce en esta titulación como punto de partida para adquirir los conocimientos necesarios con los que entender cómo se desarrollan las narrativas audiovisuales en los diferentes ámbitos. Una lista que abarca series, nuevas plataformas, publicidad y narrativa transmedia.

Quizás lleves tiempo pensando que quieres dedicarte al audiovisual, pero no has sabido traducirlo en un departamento concreto. Y que al mismo tiempo, no quieras limitarte solamente a uno de ellos. Por este y los diez motivos que recogemos a continuación, el nuevo programa de la ECAM puede ser lo que estés buscando.

En la ECAM la magia va más allá del rodaje Cinemanía

1. Te convertirás en un profesional del audiovisual con los conocimientos que demanda la industria y aprenderás las herramientas para valerte de forma independiente.

2. Durante los 14 módulos en los que se divide la formación abarcarás desde la introducción a la cinematografía, los nuevos formatos y la dirección creativa; hasta la posproducción.

3. ¿Sabes qué son y para qué se utilizan cada tipo de ópticas, las plantas de cámara o el guion técnico? Aprenderás a usar las herramientas que te permitirán saber expresar aquello que quieras contar.

4. Conocerás cómo funciona cada departamento y la relación que se establece entre ellos en cada proceso de la producción. De esta forma, podrás hacer de tu versatilidad una gran ventaja.

5. Comprenderás todas las posibilidades profesionales que ofrece este medio, sabiendo que son cada vez mayores y que se extienden a áreas como el videoarte, los videojuegos, la animación y el branding.

6. Cada módulo incluye prácticas y además, la escuela cuenta con una bolsa de empleo desde la que recibirás ofertas acordes a tu perfil.

De dirección a posproducción, en Filmmakers se abarcan todas las fases de creación audiovisual Cinemanía

7. Tu profesorado lo formarán profesionales en activo de todas las áreas, incluyendo a directores, productores, guionistas, coloristas, compositores, social media managers y más.

8. Tus compañeros de clase serán tus futuros compañeros de trabajo, con los que podrás sacar adelante vuestros propios proyectos.

9. Comprenderás que no solo es importante saber posicionar tu contenido sino también a ti como profesional. Aprenderás a valorar y hacer valer tu marca personal.

10. Al terminar, podrás trabajar en la creación y realización de contenido para redes sociales, marcas u otras plataformas de contenidos comerciales; así como nuevos formatos en productoras, empresas de transmedia y agencias de publicidad.