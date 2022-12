10 películas para Navidad (que no son las de siempre)

Ah... Navidad... Regalos, espumillón, cabalgata, propósitos para el nuevo año y ¡Qué bello es vivir! puesta en bucle en las televisiones ¿no?

Pues para descargar las fiestas de las clásicas películas navideñas, vamos a proponerte un plan alternativo. Y avisamos, venimos tan punkis que ni siquiera vamos a hablar de Jungla de Cristal, indudablemente, la película más navideña de todos los tiempos.

Allá que vamos:

Entre pillos anda el juego (1983)

Cuando la crisis financiera de 2008 era una cosa que no estaba ni planteada, mientras los mortales no teníamos ni idea de qué era una subprime (ahora tampoco, para qué engañarnos) y en un momento en que el novio de tu prima todavía no hablaba daba lecciones al FMI en la cena de Navidad, llegó John Landis y armó su particular belén a base de Dan Aykroyd, Eddie Murphy o Jamie Lee Curtis.

Los espectadores de la época que tenían más gastado el carné de biblioteca, pronto se dieron cuenta que aquello no era más que una versión de El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, pero daba igual porque la peli pronto se convirtió en un clásico que hasta sirvió años después para modificar el reglamento de Wall Street (la que hoy se conoce como la "Eddie Murphy Rule") y dos de sus personajes volvieron a aparecer en El príncipe de Zamunda.

Recomendada para: Aquellos que quieran poner paz (socioeconómica) en la cena de Nochebuena porque ante este disparate neoliberal es imposible no morirse de la risa.

Rocky IV(1985)

Palabras mayores. La película más taquillera de la saga presentaba una pelea entre Sylvester Stallone y Dolph Lundgren en la Navidad de una Unión Soviética que en esas fechas conocía a Gorbachov.

Como si de una precognización de la perestroika se tratara, la épica del combate pasaba por Rocky Balboa dirigiendo un discurso al politburó y al público soviético, llamando al entendimiento entre las dos potencias que había protagonizado la Guerra Fría y con el Secretario General del Partido Comunista aplaudiendo como si Stallone hubiera sido un agente de la KGB.

Recomendada para: Nostálgicos irremediables y padres que quieran enseñarle a sus hijos que hubo un tiempo en que los actores de Los Mercenarios fueron jóvenes.

Arma letal (1987)

Puede que no tengamos Jungla de Cristal en la lista, pero nobleza obliga a pararse en la primera película del guionista que inventó la Navidad con olor a casquillos de bala, un señor llamado Shane Black.

Arma Letal abría (o casi) con un Mel Gibson a punto de montar un tiroteo categoría AAA en mitad de una venta de abetos de Navidad y gracias a eso, nosotros aprendimos que las fiestas en Los Angeles iban a ser siempre mejores con cuantos más disparos y más narcotraficantes, mejor. A partir de ahí, Black no soltaría la Navidad ni para hacer Iron Man 3.

Recomendada para: Aquellos que quieran pasar Nochebuena en manga corta y hacerse a la idea de que viven en California.

Cazafantasmas II (1989)

Los cuatro investigadores de lo paranormal favoritos de medio mundo (al menos en el siglo pasado) no podían pasar una Navidad como las tradiciones mandan y a finales de los ochenta decidieron subirse a lomos de la Estatua de la Libertad para celebrar la Nochevieja.

Semejante fiestón navideño era culpa de una entidad sobrenatural de la Europa del Este llamada Vigo "El Azote de los Cárpatos" que junto a unos mocos rosas, la tomaba con el hijo de Sigourney Weaver.

Recomendada para: Sádicos y camorristas que necesiten una excusa para hablar del remake de Cazafantasmas en mitad de la cena y pelearse con media familia.

Batman Vuelve (1992)

Si a principios de los años noventa todavía no eras tan ducho en cultura anglosajona como para saber que debajo del muérdago toca besarse, seguro que en 1992 lo aprendiste gracias a Batman y Catwoman. ¿A que sí?

Y la verdad es que si la Navidad no existiera, sería una cosa que algún director de arte de Hollywood habría inventado para Tim Burton, porque quizá Batman Vuelve no sea su película más recordada, pero aquella nieve y aquellas luces quedaban de lujo para acompañar a una de las adaptaciones más divertidas que jamás ha tenido el personaje de D.C. (sí, también quedaban de maravilla con el pedazo navideño que se gastaba Christopher Walken)

Recomendada para: Recordar -en plena época de paz y amor- que ha habido tantas visiones y tan distintas del Cruzado Enmascarado como bolas de Navidad hay en un árbol de Gotham City

Mientras Dormías (1995)

El boom noventero de Sandra Bullock (¿Quién no recuerda que ella inventó el WiFi en una playa en La Red?) impulsó la comedia romántica hasta un límite desconocido metiendo a un personaje en coma durante la Navidad, lo cual, pensado fríamente, no tenía la más mínima gracia.

Pero el encanto de la Bullock era tan brutal que ella misma se bastaba para soportar el peso de este destrozador de taquillas que se convirtió en una de las películas más rentables de 1995 y en el que, en el fondo, el personaje femenino daría para unos cuantos capítulos de Mentes Criminales.

Recomendada para: Los que no vayan a emocionarse lo suficiente en Navidad y necesiten un empujón.

El día de la bestia (1995)

La Gran Familia y La Semilla del Diablo se daban la mano en la película que confirmó a Álex de la Iglesia como el referente moderno del cine de género en España. Curas pecadores, heavys carabancheleros, presentadores italianos, fachas con gafas de pera, la FNAC Callao, el anuncio de Schweppes y hasta un cartel del antiguo Canal Satélite quedaron para siempre tan ligados a la Navidad de Madrid como una aglomeración en el metro de Callao o una cola en Doña Manolita.

Recomendada para: Recuperar un momento de nuestras vidas en que era posible pasar Nochebuena sin andar contestando grupos de WhatsApp.

Operación Reno (2000)

La semilla plantada por Shane Black en el cine de acción germinó en el final de siglo dando lugar a la película con la John Frankenheimer se despedía de las salas de cine (realmente haría una película más, Camino a la guerra, pero se trataría de un telefilm).

Ben Affleck, Gary Sinise, Isaac Hayes y Charlize Theron celebraban la Navidad con una película llena de giros de guion y en la que los protagonistas robaban un casino vestidos de Papá Noel, lo que, hay que reconocer, era una forma original de pasar las fiestas.

Recomendada para: Descubrir una joya infravalorada de hace unos años.

Tokyo Godfathers (2003)

Los amantes de la animación japonesa tendrán sus navidades cinéfilas más que gastadas con esta joya de Satoshi Kon, pero para los que no son expertos en el microcosmos del anime, este será todo un descubrimiento que puede iniciar una nueva afición.

Estrenada hace una década, la película contaba la historia de tres vagabundos que se encontraban un bebé abandonado en la calle, emprendiendo una búsqueda para dar con los padres y viviendo una aventura que cambiaría sus vidas para siempre ¿Hay acaso un planteamiento más navideño?

Recomendada para: Amantes de Dickens que este año quieran cambiar el Londres victoriano por el Tokio de los rascacielos.

Black Christmas (2006)

En mitad de la fiebre por hacer remakes de clásicos del terror, alguien tuvo la buena idea de reinventar Navidades Negras, el clásico slasher de Bob Clark que por adelantarse a su época, hasta se adelantó a La Noche de Halloween y de John Carpenter.

Rodada con mucho (muchísimo) humor, la película se tomaba muy poco en serio tanto a ella misma como a la cinta original y aunque pasó con más pena que gloria por las taquillas (y por lo que es peor, por el corazón de los aficionados al terror) tuvo sus cinco minutos de fama en Estados Unidos cuando grupos extremistas de católicos intentaron boicotear su estreno, ya que el título ofendía sus sentimientos religiosos.

Recomendada para: Amantes del terror y cualquiera al que le apetezca descubrir una gamberrada navideña.