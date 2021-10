Festival de Cine por Mujeres: los caminos alternos de las nuevas directoras

"No es un festival para mujeres, sino un festival para descubrir el trabajo de las mujeres. Pero lo que nos interesa es que vaya todo tipo de público", comparte a 20minutos Elena Manrique Pascual, una de las programadoras del certamen.

Es sabido que en los últimos tiempos la explosión del mercado digital ha mermado la afluencia a los cines. Hay películas que se estrenan directamente en plataformas y no pasan por las salas. La pandemia, por su parte, ha acrecentado esa tendencia. "Somos conscientes de que se pueden ver películas en el ordenador, en una tableta o en la pantalla del móvil. Sin embargo, queremos poner en valor la necesidad de los festivales y los mercados, porque no son simplemente sitios donde vamos a ver largometrajes de buena calidad y sin distracciones. Las salas de cine también tienen una mística y queremos reivindicarla".

Sin fronteras

En su cuarta edición, el Festival de Cine por Mujeres ha seleccionado 54 películas y una serie de animación que serán proyectadas en un total de 19 sedes. Además de Casa Árabe o Casa de América, instituciones con las que ya han colaborado anteriormente, este año también se suman, entre otras, Casa de México en España y Cinemateca Pedro Zerolo.

El programa cuenta con la participación de 46 invitadas -entre directoras y expertas- que estarán en Madrid desde este miércoles y hasta el 7 de noviembre presentando películas o interviniendo en actividades formativas como paneles, clases magistrales, mesas redondas, coloquios, etc. Además, el festival cuenta con Filmin como canal en línea, así como con 8madrid TV. Entre sus títulos, se podrá disfrutar de películas chinas, árabes, francesas, mexicanas, suecas y, cómo no, españolas.

Miradas intimistas del cine clásico

Del cine español destacan siete clásicos -dirigidos entre 1935 y 2012- realizados por las cineastas Rosario Pi, Pilar Ruiz Gutiérrez, Pilar Miró, Dolores Payás, Josefina Molina, Isabel de Ocampo y María de Medeiros. "Estamos encantadas con la sección de ‘Festival en televisión’ porque llevábamos mucho tiempo detrás de estos títulos", explica Manrique Pascual.

"De hecho, nuestro primer objetivo fue proyectarlos el primer año, pero no ha sido sencillo. Hay que reivindicar la obra de esas cineastas. Si ahora todavía nos resulta difícil poner en valor el trabajo hecho por las mujeres, en aquella época todavía más". Películas que comparten rasgos comunes propios de la época, pues "hay una mirada mucho más introspectiva, una mirada mucho más intimista, que se acerca a un mundo menos activo y que propone un enfoque más contemplativo. Precisamente en ese momento era lo que ellas podían hacer".

Caminos alternos del cine contemporáneo

Habrá también una competición de autoras españolas que firman 14 largometrajes -películas y documentales- realizados entre 2019 y 2021. Algunas de ellas son Pilar Palomero (Las niñas), Lara Izaguirre (Nora), Júlia de Paz Solvas (Ama), María Pérez Sanz (Karen) y Laura Herrero Garvín (La mami).

La gran diferencia entre los siete clásicos y la propuesta de autoras contemporáneas, comenta la programadora, la encontramos en las miradas, que "ya no son tan intimistas, sino que ejemplifican caminos alternos. Ha habido un cambio de lenguaje muy fuerte. Aunque es verdad que tendemos más a hacer drama social y de autodescubrimiento, ahora mismo las mujeres están haciendo todo tipo de géneros. Por ejemplo, tenemos una minirretrospectiva de la directora francesa Julia Ducournau - solo ha hecho dos películas- en la Sala Equis, donde proyectaremos Crudo y Titane, y ambas son puro terror".

Cambio en los temas y los géneros que también encuentra reflejo en las autoras españolas. La emigración española a EEUU, la participación de mujeres occidentales en el ISIS o el trabajo de las damas de compañía en México, entre otros.

"Haberlas, haylas": la situación de las cineastas

Grandes directoras de cine: haberlas, haylas es el título del editorial escrito por los directores de la IV edición del Festival del Cine por Mujeres, Carlota Álvarez Basso y Diego Mas Trelles.

"Hay mayor visibilidad, eso es cierto, y cada vez se premian más películas dirigidas por mujeres", comparte Mas Trelles, "pero las profesionales del cine español siguen siendo minoritarias. Es una industria que todavía es predominantemente masculina. Una realidad que no coincide con la que se da en las escuelas, ya sea en la ECAM, en la ESCAC o en otras entidades privadas. Son mayoría en las aulas, pero no en la práctica profesional. El poder de decisión, además, tanto en las televisiones públicas como en las privadas, e incluso en las plataformas digitales, está en manos de los hombres".

El tiempo de las espectadoras

También las espectadoras son mayoritarias, sin embargo, cuenta el codirector, "la producción no seguía esa demanda porque se producían películas hechas por hombres, con todo lo que eso implica. Ahora buscan conscientemente verse reflejadas en las historias que consumen. En el cine, por ejemplo, hay pocas historias de mujeres maduras. A partir de los 35 desaparecen de la pantalla y vuelven a aparecer cuando ya son abuelas. Hay un cambio de paradigma. Hace cuatro años, por ejemplo, no teníamos ningún inconveniente en encontrar películas y este año ya competimos -no en tamaño- con Valladolid, Gijón o Sevilla, porque todos quieren tener cintas dirigidas por mujeres".

La programación del certamen es, sin duda, variada, compuesta por una equilibrada mezcla entre clásicos y contemporáneos, títulos de diversos países, donde se podrá disfrutar del terror, la comedia o el drama. "La incógnita es si la gente todavía va a querer salir de casa, después de acostumbrarnos a ver las películas desde nuestras propias pantallas o tiene miedo de estar en los cines", concluye Mas Trelles. Queda confiar en el poder místico de las salas.