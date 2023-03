Draco Malfoy quiere ser muggle: la divertida canción de Tom Felton que arrasa en las redes sociales

En un momento en el que Tom Felton triunfa con la publicación de su autobiografía, donde ha hablado sobre su papel como estrella infantil de Harry Potter, su enamoramiento de Emma Watson y sus problemas con el alcohol, el actor británico vuelve a ser noticia por regalarnos un momentazo en las redes sociales.

Muy activo en su cuenta de Instagram, donde nos tiene acostumbrados a ofrecernos sus mejores dotes musicales, Felton ha compartido una cover de una canción del artista Billy Botters, que ha divertido a muchos y lleva ya más de 350.000 me gusta. La melodía recibe el nombre de Querido Harry, al que va dirigida, donde Draco Malfoy, quien fuera interpretado por Felton en la saga cinematográfica, explica su renuncia a ser mago y su decisión de ser un muggle más.

"Querido Harry, deja de seguirme. Ya te dije que he abandonado la magia y quiero ser un mecánico. Compré una furgoneta alquilando en Candem y no voy a regresar al campus", comienza la canción compartida por un divertido Felton, con una duración de 3 minutos 31 segundos.

"He renunciado a la magia. Rompe mi deseo y mi caldero se rompe en pedazos. Porque no puedes decirme cómo vivir. Déjalo, Harry", señala Felton en voz de Malfoy, quien tan solo desea dejar atrás todo el mundo mágico para tomar unas copas con sus amigos Crab y Goyle en un bar repleto de muggles en Londres.

"Deja de enviar lechuzas a mi casa, porque ese tipo de cosas son raras. No echo de menos volar en una escoba. Me gusta coger el autobús", señala en la canción repleta de rimas y referencias al universo de Harry Potter. "Estoy cansado de toda la fama. No es tan fácil crecer cuando Malfoy es tu nombre. Intenta ser valiente".

El actor aparece en el vídeo con una bandera de Slytherin. Un amor hacia la franquicia de los magos que ha reiterado en numerosas ocasiones, manteniendo una gran relación con compañeros de reparto como Jason Isaacs, Lucius Malfoy, su padre en la ficción, o Rupert Grint, el eterno pelirrojo Ron Weasley, quienes mostraban su apoyo al actor en la publicación de su libro Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard (Más allá de la varita mágica: la magia y el caos de crecer como mago).

Una canción donde cita a Dumbledore y Hermione, y donde señala que ahora solo ve magos en Halloween. La letra tiene lugar para todos. Una melodía a la que escuchábamos en el pasado a Billy Botters, quien, con toda seguridad, ahora vivirá un repunte de su popularidad.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.