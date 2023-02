En 1997, Pilar Miró se convertía en la primera mujer en recibir el Premio Goya a la mejor dirección, en el marco de la undécima edición del certamen. Su película, El perro del hortelano, lograba siete premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Así, Miró abría la veda a una nueva oleada de mujeres realizadoras, que en los últimos años han visto incrementada su presencia en estos galardones, pero no en los reconocimientos obtenidos.

En la historia de los premios de la Academia, tan solo tres directoras han logrado alcanzar la estatuilla en la categoría de mejor dirección. A la citada Pilar Miró se suman Icíar Bollaín, quien consiguió el premio en 2003 por Te doy mis ojos, así como Isabel Coixet y sus dos 'cabezones', otorgados por La vida secreta de las palabras, en 2005, y La librería, en 2017.

Pese a todo, la presencia de las féminas ha ido in crescendo entre las candidaturas de los últimos años. De hecho, la última edición de los Goya ha nominado a Carla Simón, por su trabajo en Alcarràs, y a Pilar Palomero, por La maternal. Ahora, todas las papeletas apuntan a la victoria de Simón, después de que su filme fuera elegido de cara a los Oscar y recibiera reconocimientos en festivales internacionales, como el Oso de Oro de Berlín.

A lo largo de las décadas, 42 directores masculinos recibían nominaciones a la mejor dirección, frente a tan solo 8 cineastas mujeres. Una reducida lista compuesta por Isabel Coixet (5 nominaciones), Icíar Bollaín (5 nominaciones), Pilar Miró (3 nominaciones), Gracia Querejeta (3 nominaciones), Josefina Molina (1 nominación), Paula Ortiz (1 nominación), Pilar Palomero (1 nominación) y Carla Simón (1 nominación).

Una transformación que empieza por la dirección novel

En la categoría de mejor director novel, cuya entrega comenzó en la cuarta edición de los Goya, la cifra de nominadas asciende hasta la treintena y el palmarés ha reconocido la labor de hasta nueve de ellas. Entre las premiadas encontramos a Ana Díez (por Ander y Yul), Rosa Vergés (Boom, boom), Ángeles González-Sinde (La suerte dormida), Mar Coll (Tres días con la familia), Carla Simón (Verano 1993), Arantxa Echevarría (Carmen y Lola), Belén Funes (La hija de un ladrón), Pilar Palomero (Las niñas) y Clara Roquet (Libertad).

La tendencia en la entrega de esta categoría ha provocado que los cinco últimos galardones fueran a parar a manos de mujeres, aunque la veintena de ganadores masculinos sigue superando muy por encima esta cifra. Una serie de jóvenes mujeres cineastas que representan un futuro esperanzador en la igualdad de oportunidades en la industria cinematográfica, después de que Miró, Coixet o Bollaín, entre otras pocas, asentaran las bases en el pasado.

En la 37ª edición, otras tres cineastas se han colado entre las nominadas a mejor dirección novel, demostrando que soplan vientos nuevos en la industria cinematográfica: Elena López Riera (El agua), Carlota Pereda (Cerdita) y Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos).

La construcción de un nuevo paradigma

El programa Salvados también hablaba sobre el cambio de paradigma que está suponiendo el aumento de las mujeres cineastas, en una conversación en la que estaban presentes Carla Simón y Juan Antonio Bayona. Una charla en la que ambos abordan la visión de las realizadores dentro del sector.

"La discriminación positiva, eso que horroriza tanto, es la única manera realmente de hacer una reparación histórica de algo que está claro por las cifras que no había mujeres haciendo películas y eso repercute en qué es lo que se cuenta", señalaba la propia directora de Alcarràs. "Ahora hay muchas más películas sobre la maternidad o que muestran un nuevo enfoque de la masculinidad y eso no hubiese pasado si no se apoya legalmente".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.