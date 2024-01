Crítica de 'Valle de sombras': perdido en tierra del Yeti

Valoración: 'Valle de sombras'

Entre Deliverance, Lo imposible y Tintín en el Tíbet, se le antoja a uno que Valle de sombras tiene un poco de cada uno y bastante de sí mismo. Si Adú ya era sorprendente por el calado y la intensidad agazapados detrás de las peligrosas apariencias de ampulosidad, Salvador Calvo nos permite hallar aquí una historia de conocimiento, recogimiento y silencio mucho más enjundiosa de lo que, otra vez, las apariencias se empecinan en taladrar.

Todo el largo fragmento central, la convivencia del protagonista con la comunidad tibetana a la espera que el clima le permita volver de su aislamiento y reencontrarse, quizás, con su familia, es una pieza de contención, de observación, de delicados movimientos, de trabajo a conciencia con los actores. Te deja poso.

Agradeces su capacidad para la hondura dramática más allá de su clarividencia visual y narrativa. Es sutil, es clásica, es simple sin ser simplona. El plano final se te queda grabado, no hace falta enseñar lo que, en efecto, no enseña. Qué bien cuando las decisiones están bien tomadas, cuando lo fácil, aunque sin duda goloso, no es la prioridad.

FICHA TÉCNICA 'Valle de sombras' Director: Salvador Calvo

Género: Thriller

País: España

Sinopsis: Quique, Clara y el pequeño Lucas se van de vacaciones al norte de India, pero un ataque de unos bandidos lo tuerce todo. Quique es rescatado y trasladado a una aldea tibetana, de la que no podrá salir hasta la llegada del invierno. En este tiempo deberá enfrentarse a su propio interior y hacer frente al pasado y el futuro antes de volver a la civilización.

Guion: Alejandro Hernández



Reparto: Miguel Herrán, Susana Abaitua, Alexandra Masangkay



Duración: 120 min.



Veredicto: Buen trabajo narrativo y dramático, comercial con personalidad.



Distribuidora: Disney



Estreno: 12/1/2024

