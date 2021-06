Valoración: Un lugar tranquilo 2

El sonido, más que ningún otro elemento, es lo que modifica la diferencia entre ver una película en un cine o en casa. Rodearte de gente está bien, pero de decibelios está mejor. Hagan la prueba cuando vuelvan, si todavía no lo han hecho, a los cines. O vayan a ver esta película: tras meses problemáticos, tiene algo de quebranto de la virginidad, de primera vez.

El filme original era un tour de force mayúsculo: porque era una película prácticamente silente, porque mataba a Bambi y a su padre y porque tenía los arrestos de convertir en heroína a una persona discapacitada. Los tres elementos regresan aquí, aunque ya no sorprendan. En parte, porque Krasinski ha caído de hoz y coz en “la trampa española”: creerse que no solo puede ser un director fantástico sino también un guionista de talento, y se ha cargado al equipo original. Lo cual no elimina su singularidad. La película se estructura de una manera menos cinematográfica y más televisiva: dos tramas simétricas que pretenden doblar la asfixia sensorial de los espectadores, especialmente por la vía auditiva.

Dos grupos amenazados y doble ración de esos alienígenas a los que habría que reciclar en interventores del “vagón silencio” del AVE. La brillante resolución mediante el montaje en paralelo funciona, aunque la trama de la carismática Millicent Simmonds en plan “sonotone ante el peligro II” descompensa al resto, por decibilios… y bemoles.