Crítica de 'El sucesor': detrás de la puerta

Valoración: 'El sucesor'

Empieza como un videoclip, un desfile, el heredero de una marca de moda global, un dolor en el pecho, la muerte del padre, de quien todo lo ha heredado y de quien nada sabe. Tiene garra este thriller, personalidad, buenas maneras de narrar, de ocultar, de sugerir qué hay detrás de una pared. Conviene no saber demasiado sobre ella, si acaso que no siempre la herencia recibida –ni la económica ni la emocional- le sientan bien a uno. Sabe Xavier Legrand trabajar el misterio, sugerir la ausencia, avanzar ese secreto oculto que todo lo cambia. Se trastabilla un poco en alguna decisión de guion, la verosimilitud no siempre orbita en su mejor eje, pero te atrapa, te convence.

Mar-André Gironden lo da todo en ese papel tan complicado, ese que no sabe si le gusta su vida, si se ha equivocado, si todo le sienta tres tallas grandes. Una casa es la protagonista, como en tantos relatos negros, oscuros, terroríficos, una casa con vecinos inquietantes que quizás saben más de lo que cuentan. ¿Y si hubiera un monstruo en nuestro pasado? ¿Qué haríamos? Sugerente trabajo de extrañeza, retazos de Haneke, del polar nórdico, de historias ya contadas pero con fragancias novedosas.

FICHA TÉCNICA 'El sucesor' Director: Xavier Legrand

Género: Drama

País: Francia

Sinopsis: Ellias Barnès acaba de ser nombrado nuevo director artístico de una casa de moda parisina. A medida que las expectativas son altas, empieza a notar dolores en el pecho. De pronto, le reclaman en Montreal para organizar el funeral de su padre y descubre que puede haber heredado algo peor que su débil corazón.

Guion: Alexandre Postel



Reparto: Marc-André Gironden, Yves Jacques, Louis Champagne



Duración: 107 min.



Veredicto: Historia de terror, de crónica negra, thriller bien contado y sorprendente.



Distribuidora: BTeam Pictures



Estreno: 22/3/2024

