Crítica de 'Solo queda la danza': una amistad trágica en el mundo del ballet

Valoración: 'Solo queda la danza'

Hasta el estreno de Cisne negro, toda película ambientada en el mundo del ballet y la danza clásica nos devolvía de cabeza a la pureza colorista de la obra maestra de los arqueros Powell y Pressburger, Las zapatillas rojas. Y la comparación era siempre odiosa. Desde que Natalie Portman ganó el Oscar en su cuerpo a cuerpo psicológico con Mila Kunis imaginado por Aronofsky, la sensibilidad es otra, el espectáculo ha cambiado.

A medio camino (también en la época escogida: los 70) entre el convulso ascenso al estrellato del clásico de 1948 y la complejidad en la relación entre dos rivales en el escenario y en la intimidad del filme de 2010, Dana Nechushtan hace hincapié en la dificultad de una de las dos bailarinas, la menos talentosa, para asumir el éxito y el fracaso de su amiga. Lo hace con una ambientación al gusto seriéfilo actual, pero con una especial delicadeza en las escenas de danza, en las que, a pesar de sacarles buen partido, no se recrea. Quizá por eso, porque no busca ser un filme de ballet, pero prefiere bailarinas (sus dos protagonistas) a actrices, el filme pierde altura y se autolimita a plasmar una amistad trágica sin carga sensual (otra novedad no desdeñable), muy bien ensayada, poco vivida.

FICHA TÉCNICA 'Solo queda la danza' Director: Dana Nechushtan

Género: Drama

País: Países Bajos

Sinopsis: Irma y Olga tratan de mantenerse en el exigente mundo del ballet durante los años 70. Solo una de ellas, Olga, se alza como la nueva estrella del Royal Ballet, mientras que su amiga Irma observa cómo sucumbe a la mayor de las presiones y se pierde en la vida nocturna.

Guion: Roos Ouwehand



Reparto: Roos Englebert, Elaine Meijerink, Katelijne Damen



Duración: 114 min.



Veredicto: Relato de una amistad entre bailarinas ante la prueba del éxito.



Distribuidora: Vercine



Estreno: 17/11/2023

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.