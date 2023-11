Crítica de 'Sobre todo de noche': Dos madres, un hijo y una historia de dolor y de silencios

Valoración: 'Sobre todo de noche'

Una de las mejores cosas que tiene hacer un primer largo cuando eres una persona adulta es que tienes detrás una vida. En el caso de Víctor Iriarte, nacido en 1976, una vida llena de imágenes como artista y como cineasta, pero también una vida en la que ha encontrado amigos como Isaki Lacuesta y Isa Campo a los que conoce desde que en el 2001 fue ayudante de dirección en Cravan versus Cravan de Lacuesta. Escrita a tres bandas entre Andrea Queralt, Isa Campo y el propio Iriarte, Sobre todo de noche es una historia de madurez que cuenta un drama sin caer nunca en el melodrama.

Estructurado en tres partes, en la primera Vera recuerda cómo le robaron a su hijo nada más nacer y como no ha dejado de buscarlo nunca; la segunda parte se centra en Cora y Egoz, madre adoptiva de un niño al que quiere como propio. La tercera parte, el encuentro en Portugal del hijo y sus dos madres, es el centro emocional de un film que se mantiene siempre en el terreno de lo sutil, de lo evocado, de lo que pudo ser y no fue. La voz en off del pensamiento de Vera y las conversaciones entre las dos mujeres, nos revelan una historia de violencia callada, secreta, que crea un hilo invisible entre ellas y Egoz, el hijo de esas dos mujeres que se complementan sin suplantarse.

Hay muchas maneras de denunciar una situación tan injusta como son los robos de bebes. La forma que elige Iriarte es la de la sobriedad en el relato y en la puesta en escena. Gran parte de la fuerza de este film está en las dos actrices que encarnan a Vera y Cora. Lola Dueñas llena de una dureza tierna el personaje de Vera, la madre sin niño; Ana Torrent aporta toda la dulzura de su mirada a la figura de Cora, la madre con niño prestado. Las dos proyectan luz sobre Manuel Egozkue, el adolescente dividido. Un film lleno de serenidad.

FICHA TÉCNICA 'Sobre todo de noche' Director: Víctor Iriarte

Género: Cine negro

País: España

Sinopsis: Vera no pudo hacerse cargo de su hijo y tuvo que darlo en adopción. Cora no podía tener hijos y su única opción para formar una familia era adoptando. Ambas comparten la experiencia de haber sido madres de un niño llamado Egoz y se encuentran en Portugal para repasar la historia de sus vidas y definir su futuro.

Guion: Isa Campo, Víctor Iriarte, Andrea Queralt



Reparto: Lola Dueñas, Ana Torrent, Manuel Egozkue, María Vázquez



Duración: 108 min.



Veredicto: Drama oscuro lleno de luz, un drama hecho de silencios.



Distribuidora: Atalante



Estreno: 2/11/2023

