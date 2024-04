Crítica de 'La quimera': el saqueador y el misterio de las ruinas

Valoración: 'La quimera'

A pesar de nuestro empeño por erradicar cualquier misterio del mundo, levantando edificios cada vez más cristalinos mientras construimos espejos digitales con los que nos mostramos constantemente a los demás, todavía quedan, por fortuna, enigmas de una poesía singular, tan inasibles como el aire que respiramos.

En La quimera, Alice Rohrwacher nos habla de mundos misteriosos del pasado y del precio que pagamos cuando profanamos el espacio íntimo de las ruinas a través de una figura que, como todos los protagonistas de su cine, posee alma de médium, con un pie en el mundo de los vivos y otro en el de los muertos, entre el pasado y el futuro, el mito y la realidad, lo visible y la ensoñación. En este caso se trata de un arqueólogo inglés llamado Arthur, interpretado arrebatadamente por Josh O’Connor, que podría verse como el doble atormentado de ese Lazzaro bondadoso y gentil de la anterior maravilla de la italiana.

Vagabundo por la Italia de los ochenta, Arthur colabora con un grupo de tombaroli en el saqueo de antiguas tumbas etruscas gracias a su don como zahorí y se mueve con la fuerza de los versos pasolinianos que Orson Welles recitaba en La ricotta (1962): “Yo soy una fuerza del pasado/ Solo en la tradición está mi amor / Vengo desde las ruinas, desde las iglesias, / los retablos de altar, desde los pueblos / abandonados sobre los Apeninos o los Prealpes / donde vivieron mis hermanos. / Doy vueltas por la Tuscolana como un loco, / por la Appia, como un perro sin amo”.

Como en las palabras de Pasolini, en ese estado liminal por el que transita Arthur hay un vaivén tan hermoso como desasosegante, un malestar que le induce a continuar profanando los espacios de descanso de esa civilización perdida y casi divina, pese a no estar interesado en el dinero que puede obtener vendiendo en el mercado negro sus tesoros. Su misión, no obstante, es otra: encontrar a su antigua amada en lo más profundo de la tierra y de la Historia; una joven de rostro radiante que bien podría ser una Beatrice dantesca o una Eurídice fugitiva si no fuera porque responde al nombre de Benjamina y su madre, espléndida Isabella Rossellini, es una matriarca aristócrata que no se opone a la unión de los amantes. Más bien lo contrario: siente más afinidad con Arthur que con sus propias hijas.

Asentada en los sedimentos de la fábula más clásica y moldeada en diferentes formatos analógicos (35mm. 16mm, Súper 16) con los que retratar los distintos tiempos y las distintas dimensiones por las que se desplaza, La quimera insiste en revelar las incógnitas y el milagro de la condición humana incluso cuando mostramos lo peor de nosotros mismos. Bajo la pátina de su experimentación formal y de su búsqueda incesante de belleza, Rohrwacher reflexiona sobre la explotación y el esclavismo, el extractivismo y la profanación que nos ha conducido a ocultar y destruir todo vínculo con lo sagrado. La magia de esta película reside en recordarnos que debajo de las chimeneas de cemento, los dioses y su mirada pétrea persisten en observarnos desde los estratos del tiempo.

FICHA TÉCNICA 'La quimera' Director: Alice Rohrwacher

Género: Drama

País: Italia

Sinopsis: Todos tenemos una quimera. Los 'tombaroli' quieren dejar de trabajar y hacerse ricos mediante robos en antiguas tumbas y yacimientos arqueológicos. Arthur quiere encontrar a Benjamina, la mujer a la que perdió, por lo que indagará en lo invisible dispuesto a encontrar la puerta que lleva al Más Allá del que hablan los mitos.

Guion: Alice Rohrwacher, Carmela Covino, Marco Pettenello



Reparto: Josh O'Connor, Isabella Rossellini, Carol Duarte



Duración: 130 min.



Veredicto: Un mundo en ruinas y una de las películas más hermosas del año.



Distribuidora: Elástica Films



Estreno: 19/4/2024

