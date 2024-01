Crítica de 'Honeymoon': pareja devastada y 'Mazinger Z'

Valoración: 'Honeymoon'

¿Fargo? Podría ser, sí, más la serie que la película. Pienso en Fargo porque leí que era un referente citado y plausible al hablar de Honeymoon. Supongo que a cuento de la mezcla de géneros, de registros, del drama desaforado con el que empieza hasta el humor negro, el thriller, absurdez llevada a extremos chocantes, incluso irritantes. El referente de los Hermanos Coen nos vale pero más vale no quedarse con él para contar o recomendar esta película, audaz y áspera, muy bien rodada, bien interpretada y no tan bien escrita.

Se detecta cierto empacho referencial, situaciones rocambolescas altamente forzadas –por no decir del todo absurdas- que te sacan un poco de la trama. Pero sigues asido a ella, te retiene. Aunque la premisa dramática –la muerte del hijo- parece diluirse extrañamente en el devenir de acontecimientos turbios que acontecen a la pareja protagonista. Mazinger Z comparece un poco con calzador, porqué sí. No entiendes muy bien el registro emocional de los protagonistas –¿no deberían estar devastados de dolor?- pero te montas en su coche, duermes con ellos y a ver qué pasa. Muy extraña, pero no todo debe tener explicación racional, ¿no?

FICHA TÉCNICA 'Honeymoon' Director: Enrique Otero

Género: Drama

País: España

Sinopsis: Una pareja destinada al fracaso debe emprender un viaje inesperado para conseguir dinero y remediar una situación que les ha cambiado la vida por completo.

Guion: Roberto G. Méndez, Enrique Otero



Reparto: Javier Gutiérrez, Nathalie Poza, María Vázquez, Fernando Albizu



Duración: 90 min.



Veredicto: No siempre la entiendes, pero resulta bastante adictiva.



Distribuidora: Filmax



Estreno: 12/1/2024

