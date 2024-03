Crítica de 'La familia Benetón': Leo Harlem, el Paco Martínez Soria de nuestro tiempo

Valoración: 'La familia Benetón'

Leo Harlem sigue caminando por la calle Paco Martínez Soria. Si no lo están, sus últimas películas parecen confeccionadas para su sencillez, su cercanía, su arquetipo de españolito que no se siente partícipe de los tiempos que corren. Para el nuevo abuelo tiene un plan, los niños no son para mí o el padre de la criatura. Desde El mejor verano de mi vida, su primera cabeza de cartel, han pasado seis años y apenas cinco títulos (Superagente Mackey, A todo tren: Destino Asturias y su secuela, y Como dios manda), más la presente La familia Benetón, y el humorista del pueblo, campechanía y humor entre el sentido común y el latoso de las cenas, sigue clavando todos los chistes que le escriben.

Eso sí, sus películas son soportables en su popularidad unas veces e insoportables con su carga meliflua otras tantas, y algo de esto último le ocurre a la comedia de Joaquín Mazón escrita por Curro Velázquez, de imagen horrenda atiborrada de luz y torpe slapstick. A Harlem le caen por herencia cinco chavales adoptados de todas las razas del mundo, y tan españoles como cualquiera, y suelta su rollo cuñado contra la modernidad woke. Aceptable (por él) en la presentación de roles, peor en la peripecia e intragable en lo sentimental.

FICHA TÉCNICA 'La familia Benetón' Director: Joaquín Mazón

Género: Comedia

País: España

Sinopsis: Toni es un hombre cascarrabias que huye siempre de los niños. Un día, su hermana fallece y debe convertirse en tutor temporal de sus cinco hijos adoptados, cada uno de una procedencia diferente. Tendrá que enfrentarse a las diferencias culturales y a los retos de la paternidad.

Guion: Benjamín Herranz, Curro Velázquez



Reparto: Leo Harlem, Diana Bovio, Damián Alcázar, El Langui



Duración: 93 min.



Veredicto: La autenticidad popular de Harlem no sostiene el exceso de azúcar.



Distribuidora: Beta Fiction



Estreno: 22/3/2024

