Crítica de 'El consentimiento': ¿Qué pasa luego con las niñas que sufrieron abusos en su juventud?

Valoración: 'El consentimiento'

Antes de convertirse en película, El consentimiento fue una venganza literaria de la editora Vanessa Springora hacia el depredador sexual Gabriel Matzneff quien, en 1985, siendo él 36 años mayor, sedujo a la joven escritora cuando tenía 13 años y la convirtió en su musa literaria y sexual. En una Francia todavía lejana al #MeToo, pedófilos como Matzneff no solamente admitían sus crímenes abiertamente, sino que ello no les impedía ser reconocidas celebridades. Sus novelas sobre el turismo sexual practicado con niños en Manila podían encontrarse tranquilamente en librerías y eran comentadas abiertamente en televisión.

La publicación en 2020 de las memorias de Springora abrió los ojos de una sociedad que había decidido no mirar o, peor aún, mirar y no hacer nada. Ahora, la directora Vanessa Filho continúa esa labor llevando la historia al cine crudamente, sin velo, para no camuflar nada. Cualquier otra manera de hacerlo habría supuesto no ser fiel ni a las vivencias de Springora ni a los movimientos contra abusos sexuales que tanto ha costado iniciar. Películas tan difíciles de ver como esta se convierten en recordatorios y demostraciones instantáneas de por qué luchamos sin descanso.

FICHA TÉCNICA 'El consentimiento' Director: Vanessa Filho

Género: Drama

País: Francia

Sinopsis: Vanessa tiene 13 años cuando conoce a Gabriel Matzneff. El escritor de 50 años seduce a la adolescente y la convierte en su amante y su musa. Ella gradualmente comienza a darse cuenta de lo destructiva y anormal que es la situación, hasta que finalmente ve a Matzneff como el depredador que realmente es.

Guion: Vanessa Filho, Vanessa Springora (libro de Vanessa Springora)



Reparto: Kim Higelin, Jean-Paul Rouve, Laetitia Casta, Sara Giraudeau



Duración: 119 min.



Veredicto: Por todas las niñas y niños que siguieron adelante.



Distribuidora: Pan Distribution



Estreno: 19/4/2024

