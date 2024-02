Crítica de 'Concrete Utopia': suspense en el último lugar del mundo

Valoración: 'Concrete Utopia'

El cuarto largometraje de Um Tae-hwa, cineasta inédito en España pero reconocible como asistente de dirección de Park Chan-wook en clásicos contemporáneos como Old Boy o Decision to Leave, es esta película apocalíptica que representaba a Corea del Sur en la competición por el Oscar a mejor película internacional. Concrete Utopia arranca con un megaterremoto que reduce a escombros la península de Corea, y por ende, al mundo. En la capital, Seúl, solo un bloque de edificios se sostiene en pie, los apartamentos Hwang Gung, y los supervivientes de la catástrofe tratan de guarecerse en ellos del frío, del hambre y de los peligros del exterior. Para garantizar la seguridad de los residentes, la comunidad de vecinos decide nombrar un gerente (Lee Byung-hun, El juego del calamar), cuya primera misión será expulsar a los no residentes…

Adaptación de la segunda parte del webtoon Pleasant Bullying, de Kim Soong-nyung, Concrete Utopia destaca por su espectacular diseño de producción, que combina el realismo escénico con un amplio despliegue de VFXs y de movimientos de cámara, y por una galería de personajes cuyas motivaciones se desvelan progresivamente, sin que el suspense decaiga en ningún momento.

FICHA TÉCNICA 'Concrete Utopia' Director: Um Tae-hwa

Género: Ciencia-ficción

País: Corea del Sur

Sinopsis: Seúl queda reducida a escombros tras un inmenso terremoto. Solo un edificio queda en pie, y sus vecinos deben protegerse frente a la gente del exterior que trata de alojarse allí.

Guion: Um Tae-hwa, Lee Shin-ji (Cómic de Kim Dong-gyun)



Reparto: Lee Byung-hun, Park Bo-young, Park Seo-joon



Duración: 130 min.



Veredicto: El cine coreano sigue reventando taquillas con esta antiutopía.



Distribuidora: Vértice 360



Estreno: 2/2/2024

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.