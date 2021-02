Cuatro recomendaciones en streaming y una en cine para que no pierdas el tiempo

Comedia para exniños prodigio



​El joven detective, en Apple TV, Prime Video Store, Google Play, Microsoft Store y PlayStation Store

Abe Applebaumfue un niño prodigio detective. Comenzó resolviendo casos escolares y muy pronto se convirtió en el sabueso de referencia del pueblo. Sin embargo, la desaparición sin resolver de su secretaria truncó su carrera y su vida. Ahora es un treintañero resacoso al que sus padres le hacen la compra. Pero todo va a cambiar cuando una estudiante del instituto lo contrate para investigar la misteriosa muerte de su novio.

Llamándose Abe Applebaum y teniendo una agencia de detectives con 12 años, está claro que los Tenenbaums han sido una referencia para el director Evan Morgan. Sin la impronta autoral de Wes Anderson pero sí con su regusto salingeriano en el guion, El joven detective arranca llevándose el mito del detective desastrado a las ínfulas irresueltas de la generación actual de treintañeros. Pero, cuidado, el guion está tan bien armado que uno empieza pensando en Bored to Death y acaba pensando en Chinatown para adolescentes.

In Satan We Trust



Hail Satan?, en Filmin

"¡Vais a arder en el infierno!", grita una señora. "Eso creo y me hace muy feliz", contesta uno de los satanistas que protagonizan Hail Satan? A pesar de sus cuernos, vestimentas negras y maneras irreverentes que a veces recuerdan a Los que hacemos en las sombras, el documental sobre la Iglesia Satánica que estuvo en Sundance 2019 y que estrena Filmin es más una reivindicación de la opción religiosa que una conjuración al maligno.

La intención de los satanistas, vehiculada aquí por la directora Penny Lane, es que el espectador estadounidense se cuestione por qué EE UU no es verdaderamente secular. El documental articula esta reivindicación registrando acciones de los satanistas, como retirar una estatua de Los 10 Mandamientos en Oklahoma o su mayor aspiración, retirar de los billetes del dólar el famoso "In God We Trust". Ojo, porque si el documental te convence tienen sede en Madrid.

Un clásico que nunca defrauda



Tootsie, en Filmin

¿Qué pensaría hoy de Tootsiela intelligentsia del feminismo? Seguramente, esta película de Sydney Pollack –genial en su papel de representante de actores– les caería regular. Dustin Hoffman es un actor que, cansado de encadenar rechazo tras rechazo en los castings a los que se presenta, se viste de mujer y se convierte en una estrella del culebrón estadounidense y en voz autorizada del feminismo (de ahí lo peliagudo del asunto).

Dejando eso a un lado, Tootsie es un título muy recomendable por muchos motivos. Para empezar, por la envidiable honestidad intelectual de su personaje protagonista, aferrado con uñas y dientes al teatro artístico que quiere hacer. Después, por la interpretación de Dustin Hoffman, a quien te crees como mujer desde la peluca a los tacones. Y para terminar, por ese Bill Murray casi casi serio. ¿Quién no querría un compi de piso como él?

¡Viva Fellini!



​Las noches de Cabiria, en Filmin

Por si no tuviésemos suficientes cosas que agradecerle a Martin Scorsese, el director de Taxi Driver esta semana ha conseguido colar en la pocha agenda mediática a Federico Fellini. En este blog de recomendaciones no somos tan ilusos como para dejar escapar una oportunidad como esta y traemos con nosotros Las noches de Cabiria, quizás no la película más conocida del maestro italiano pero sí una de sus mejores creaciones.

Cabiria –la irrepetible Giulietta Messina– es una prostituta con una mala suerte con los hombres tan colosal como sus ganas de creer en el amor. El comienzo y el final de Las noches de Cabiria –esa sonrisa es capaz de levantarte el peor día de tu vida– ya debería figurar por sí mismos entre las grandes obras maestras de la historia del cine.

Barricadas y violencia callejera



​Nuevo orden, en las salas de cine

A pesar de las múltiples penalidades por las que está pasando, el cine que se estrena en salas sigue teniendo un magnífico don de la oportunidad. Nuevo orden, la última película de Michel Franco(Después de Lucía),se estrenó en el pasado Festival de Venecia no sin cierto alboroto e incomodidad. El azar y la pandemia han querido que la cinta se estrene casi medio año después coincidiendo con ciertos altercados violentos en Madrid y Barcelona.

Nuevo orden parte de una boda de la alta sociedad mexicana para contar un alzamiento de los pobres contra los ricos. Tratándose de una película de Michel Franco, el tratamiento crudísimo de la violencia está asegurado, así como ese giro de guion político que no revelaremos pero que cabreó de lo lindo al personal en Venecia y San Sebastián. No sabemos si a ti te va a cabrear o si te va a dar miedo (sobre todo si trabajas en El periódico de Catalunya) pero sabemos algo seguro: tienes que ver esta película en una sala de cine.