Valoración: Nuevo orden

Si no combatimos las disfunciones del capitalismo actual, que lo asemejan al feudalismo, quizá nos veamos abocados a la catástrofe; es el aviso que lanza la película más abiertamente política, más provocativa y más brutal de Michel Franco hasta la fecha, y decir eso es mucho decir. Para ello arranca en una lujosa mansión de Ciudad de México, donde la celebración de la más pija de las bodas es asaltada por violentos invasores, y no tarda en abrir su campo de visión para contemplar la revuelta de los pobres y los indígenas contra la clase dominante. Las calles se bloquean. Los cadáveres se apilan. El caos reina. A partir de ese momento,Nuevo orden nos sume en un horror nacional paso a paso, con concisión y metódica verosimilitud, situándonos en el centro de una sucesión de ejecuciones, secuestros y torturas que resulta especialmente aterradora por la impasibilidad con la que nos es presentada.

Entretanto, se mantiene instalada en el punto de vista de los ricos pero no toma partido; deja clara la arrogancia de la clase pudiente pero no la demoniza, y legitima los motivos de los golpistas pero no sus métodos. Franco maneja tan hábilmente esas ambigüedades morales que, hasta cierto punto, es una pena que llegado el momento las abandone para centrarse en demostrarnos que, esencialmente, todo es terrible.

El mexicano, en efecto, es un director demasiado pesimista como para invitarnos a celebrar la idea de una insurrección, y la que aquí describe no sirve para eliminar el poder opresor de un país sino solo para instaurar una forma aún más contundente de fascismo. Y por eso cabe preguntarse: ¿es Nuevo orden una amenaza a quienes usan los métodos que hagan falta para mantener el control o un reaccionario intento de disuadir cualquier intento de protesta? Su ideología, sin duda, no es tan evidente como su capacidad para lanzarnos puñetazos a través de la pantalla y aun así lograr que mantengamos la mirada clavada en ella.