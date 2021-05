Prepara los kleenex, amigo

Friends: The Reunion, en HBO

[Ojo, Spoilers] Es ver a David Schwimmer paseándose por el plató vacío de Friends y echar mano de la caja de kleenex XXL que teníamos reservada para la ocasión. “Un montón de episodios me vienen a la mente”, dice el actor conteniendo las lágrimas al comienzo del emocionante reencuentro Friends: The Reunion. “¿Vosotros también habéis llorado?”, pregunta Courteney Cox al llegar al set. Matt LeBlanc le seca las lágrimas mientras Jennifer Aniston y Matthew Perry se incorporan al grupo. Han pasado 17 años desde que una de nuestras series favoritas echase el cierre definitivo y reencontrarse con sus protagonistas causa alegrías –porque la serie siempre fue alegre, por encima de todo, ¡vivan los 90!– y penas –madlito tempus fugit–.

Aunque sea un documental, Friends: The Reunion se mantiene muy fiel al tono y al humor de la serie. Son casi dos horas de metraje pero, entre anécdotas, curiosidades, invitados especiales –Justin Bieber de patata nos ha ganado– y recuerdos de sus protagonistas, pasan volando dejándonos encadilados. Viendo a sus protagonistas juntos es fácil percibir la química y la amistad que los unió fuera de las cámaras también –salvo por Matthew Perry, cuya actitud en el reencuentro resulta bastante indescifrable–, hasta ese momento (SPOILER] en el que Jennifer Aniston y David Schwimmer hacen realidad el sueño de cualquier fan de Friends que se precie.

El visionado de Friends: The Reunion es como reencontrarte con ese mejor amigo al que hace siglos que no ves pero con el que el tiempo parece que no pasa. Quieres volver a ver los episodios desde la primera a la décima temporada, volver a reírte con todos sus chistes. Pero, cuando el reencuentro termina, también te queda el gusto amargo de lo perdido, de esas décadas (precrisis de 2008, prepandemia) en las que todo era tan fácil, en las que éramos tan felices.

¡La carne de gallina te pondrá!

Cruella, en Disney + [Premium]

Llevo unas semanas tarareando sin parar el temazo de 101 dálmatas Cruella de Vil. Volví a verla para escribir la crítica de Cruella y me gustó mucho más ahora; de niña no apreciaba la preciosa animación y debía de encontrar algo truculento el secuestro de unos perritos para arrancarles la piel. Tranquilos, esta suerte de spin off de la villana estrella de 101 dálmatas es para todos los públicos, quizás más para los pequeños que para los mayores.

Las pieles son sintéticas en Cruella, aunque se agradece el gesto antiwoke de hacer un chiste sobre el tema. Esa actitud punk se extiende también a la banda sonora de la película, que los padres disfrutarán especialmente: She´s a Rainbow, de los Rolling Stones, Time of the Season, de The Zombies, o Hush, de Deep Purple, por citar solo algunas de las canciones que uno escucha entre meneando las caderas y calculando el número de ceros del presupuesto que se fue en ese departamento.

Cruella es la historia de origen de esta villana fashionista, su dura infancia y su empoderamiento en el mundo de la moda. Menos adulta y cruda que Joker, más de trama y menos de estudiar a su personaje principal, Cruella se iguala con aquella por su subtexto que ya no es “ricos contra pobres” sino “currantes versus jefes que se llevan el crédito”. Eso si nos ponemos finos porque está la opción de dejar a un lado esta lectura y disfrutar llanamente del duelo interpretativo de Emma Stone (Cruella) y su maligna jefa interpretada por Emma Thompson.

El brutal crimen de Laëtitia Perrais

Laëtitia o el fin de los hombres, en Filmin

“Laëtitia Perrais fue secuestrada la noche del 18 al 19 de enero de 2011. Era una camarera de dieciocho años, domiciliada en Pornic, en el departamento francés de Loira Atlántico. Llevaba una vida común y corriente en la familia de acogida a la que había sido asignada con su hermana melliza. El asesino fue arrestado al cabo de dos días, pero hasta que se encontró el cuerpo de la joven transcurrieron varias semanas”. Así comienza Laëtitia o el fin de los hombres, de Ivan Jablonka. Y tristemente no es una novela sino un libro de no ficción.

Esta semana Filmin ha estrenado en exclusiva la serie que adapta dicho libro, dirigida por Jean-Xavier de Lestrade (La vida de Manon, The Staircase) en la que recrea el brutal feminicidio que sobrecogió a Francia en 2011. Lejos de ser un true crime al uso, Laëtitia o el fin de los hombres recuerda la efectiva investigación policial llevada a cabo para encontrar al asesino a la par que indaga en las fallas de la sociedad francesa detrás del brutal crimen.

Una historia de venganza… literaria

Animales nocturnos, en Netflix

Una de mis películas favoritas de los últimos años. Y también me encanta la novela en la que se inspira, Tony and Susan, de Austin Wright. Sé que tiene sus detractores pero me gusta mucho cómo dirige Tom Ford y esta me parece la mejor película sobre el poder metafórico del arte y sobre las consecuencias nefastas de no creer en tu pareja.

Amy Adams es Susan, una exitosa galerista de arte que recibe el manuscrito de la novela que ha escrito su primer marido. Dos tramas se superponen en la cabeza de Susan. Por un lado, la novela que lee y que imagina protagonizada por Jake Gyllenhaal, cuenta la historia de un hombre que recorre EE UU con su familia en coche cuando son asaltados y agredidos por una pandilla de delincuentes.

Intercalados en esta historia, los recuerdos de Susan nos informan de su historia de amor con Tony: su reencuentro en Nueva York, su breve matrimonio, sus frustraciones creativas y su fracaso como pareja, hasta que en algún momento entendemos que la novela es una forma sutil de venganza y una metáfora de lo que Tony sintió tras el fin de su relación con Susan.

