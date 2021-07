Cuatro recomendaciones en Netflix, Amazon Prime Video, Filmin y Movistar+ para que no pierdas el tiempo

Vuelve el gurú del cine indie

Probablemente no haya un cineasta más entusiasta y majo que Jim Cummings. Un rato leyendo sus redes sociales contrarresta años de proyectos frustrados en una industria enclenque como la nuestra. “Independence is awsome” (la independencia es increíble), dice en uno de sus últimos tuits este treintañero que se hizo con el Gran Premio del Jurado en Sundance con su cortometraje Thunder Road. Esto le permitió dirigir su primer largometraje, ampliación de aquel corto en el que un policía intentaba homenajear a su madre cantando su canción favorita de Bruce Springsteen en su funeral. Le costó 200.000 euros, una cifra de risa para los presupuestos del cine norteamericano.

A lo tonto, El lobo de Snow Hollow es su tercera película y en lo que ha tardado en estrenarse en España -y solo en Movistar+-, Cummings ha rodado ya una cuarta, The Beta Test. En El lobo de Snow Hollow vuelve a interpretar a un policía algo desequilibrado que investiga unos brutales asesinatos cometidos en su pueblo y que supuestamente han sido perpetrados por un hombre lobo.

Aunque en El lobo de Snow Hollow, Cummings se abre al terror (tirando a la serie B) su fuerte sigue siendo la comedia negra. Mención especial para esos estallidos de ira del protagonista, ex alcohólico, divorciado y con una hija adolescente con la que no se entiende. Sobre todo, no se te ocurra decirle que esas huellas al lado del cadáver son de hombre lobo.

Puñales por la espalda ya está en Netflix. Teniendo en cuenta que la compañía pagó 465 millones de dólares para hacer sus secuelas no está de más que empiecen a amortizar la compra añadiendo a su catálogo la película original. Si Netflix recuperará o no sus dineros en forma de suscriptores mundiales es algo que nunca sabremos, pero lo que sí revela dicha cifra es que Rian Johnson, como Agatha Christie, como Conan Doyle, ha creado un detective que ya es cultura popular.

Lo que también revela el éxito de Puñales por la espalda es que al público nos siguen gustando las mismas cosas que hace 100 años. Como dice uno de los personajes de la película, “esto es un tablero de Cluedo viviente” y, más o menos eso, viene siendo la película más popular del director de Star Wars: Los últimos Jedi. Un famoso escritor de misterio (Christopher Plummer en uno de sus últimos papeles) muere en circunstancias sospechosas y un detective con un acento tan peculiar como su sentido del humor (Daniel Craig) intenta encontrar a su asesino.

Con esta parodia posmoderna de los clásicos whodunnit Rian Johnson vuelve a un terreno conocido para él –no olvidemos que debutó con la genial Brick– y sube la apuesta con un reparto sospechoso de figurar entre lo más granado de Hollywood: Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Michael Shannon o Don Johnson interpretan a los familiares del escritor y todos parecen culpables de algo. ¿Acaso no te hace arquear la ceja que digan que la enfermera de su padre, la inmigrante a la que interpreta Ana de Armas, “es como de la familia”?

Nunca olvidaremos la vena a punto de estallar de Philip Seymour Hoffman en esta película. Es una escena en la que su personaje, nervioso, al borde del infarto, repasa con su hermano (Ethan Hawke) los detalles del robo que acaba de cometer bajo sus órdenes. Lo terrible, y esa es la primera genialidad de este guion con el que el dramaturgo Kelly Masterson debutó en el cine cuando tenía 67 años, es que la joyería que acaban de atracar es la de sus padres.

Estructurado en saltos temporales y a partir de los distintos puntos de vista de los personajes, el guion de Antes que el diablo sepa que has muerto (¿le falta o no le falta un “de” a este título?) es una maquinaria perfecta convertida en clásico instantáneo por la dirección de Sidney Lumet en su despedida del cine.

Todas las interpretaciones son sublimes, desde Seymour Hoffman a Marisa Tomei y el colosal Albert Finney. El guion de Masterson sumado al trabajo de los actores permite que el espectador vaya destapando las distintas capas de sus personajes, llevando el thriller a terrenos dramáticos y desenterrando las razones profundas, tan profundas como la infancia, que se esconden detrás del robo más mezquino.

Tengo debilidad por las películas psicoanalíticas de Woody Allen. Me gusta mucho Interiores (la veo una vez al año) pero si tuviese que elegir una de toda la filmografía del neoyorquino me quedaría con esta. Ya solo por la cita con la que termina, merece mi admiración eterna: “Me pregunté si un recuerdo es algo que tienes o algo que has perdido”.

Otra mujer es la historia de una profesora de filosofía, analítica, intelectual, un poco fría, que alquila un estudio para escribir un nuevo libro. Por los conductos de ventilación empieza a escuchar al psicoanalista que pasa consulta en la casa contigua y queda hipnotizada por las reflexiones de una joven embarazada interpretada por Mia Farrow (un personaje que el cineasta creó expresamente para ella aprovechando su estado de gravidez).

La exquisita Gena Rowlands es la protagonista de este drama intimista en el que su personaje se replantea su vida y las decisiones que la han llevado a una vida de excelencia pero escasa pasión. Ian Holm, Gene Hackman o Blythe Danner, sospechosa habitual del cineasta, completan este repartazo.

